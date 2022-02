Rainbow Six Siege: Operation Demon Veil bringt Veränderung

Kana “Azami” Fujiwara stärkt den Verteidigern in der kommenden Season mit ihrer Kiba Barrier den Rücken. Die japanische Operatorin betritt das Spielfeld mit einer Primärwaffenauswahl zwischen dem 9x19VSN und der ACS12. Bei der Sekundärwaffe, nimmt Ubisoft euch die Entscheidung ab und stattet euch mit einer D-50 aus. Abgerundet wird ihr Loadout wahlweise mit Kontaktgranaten oder Stacheldraht.

Kana “Azami” Fujiwara stärkt den Verteidigern in der kommenden Season mit ihrer Kiba Barrier den Rücken. Die japanische Operatorin betritt das Spielfeld mit einer Primärwaffenauswahl zwischen dem 9x19VSN und der ACS12. Bei der Sekundärwaffe, nimmt Ubisoft euch die Entscheidung ab und stattet euch mit einer D-50 aus. Abgerundet wird ihr Loadout wahlweise mit Kontaktgranaten oder Stacheldraht.

Kana “Azami” Fujiwara stärkt den Verteidigern in der kommenden Season mit ihrer Kiba Barrier den Rücken. Die japanische Operatorin betritt das Spielfeld mit einer Primärwaffenauswahl zwischen dem 9x19VSN und der ACS12. Bei der Sekundärwaffe, nimmt Ubisoft euch die Entscheidung ab und stattet euch mit einer D-50 aus. Abgerundet wird ihr Loadout wahlweise mit Kontaktgranaten oder Stacheldraht.

Azami's Spezialfähigkeit ist ihre "Kiba Barrier". Sie beginnt die Runde mit einer Kiba Barrier, während die restlichen 3 Barriers sich über Zeit, wie bei Lesion's Gu-Mines, aufladen. Platziert werden Azami's Barrikaden, in dem sie einen Kunai an eine Oberfläche wirft. Um den Einschlagpunkt des Kunai's entfaltet sich dann eine kreisrunde Barrikade, die allen Schüssen stand hält und nur durch 3 maliges Schlagen, oder durch Explosionen zerstört werden kann.

Azami's Spezialfähigkeit ist ihre "Kiba Barrier". Sie beginnt die Runde mit einer Kiba Barrier, während die restlichen 3 Barriers sich über Zeit, wie bei Lesion's Gu-Mines, aufladen. Platziert werden Azami's Barrikaden, in dem sie einen Kunai an eine Oberfläche wirft. Um den Einschlagpunkt des Kunai's entfaltet sich dann eine kreisrunde Barrikade, die allen Schüssen stand hält und nur durch 3 maliges Schlagen, oder durch Explosionen zerstört werden kann.

Azami's Spezialfähigkeit ist ihre "Kiba Barrier". Sie beginnt die Runde mit einer Kiba Barrier, während die restlichen 3 Barriers sich über Zeit, wie bei Lesion's Gu-Mines, aufladen. Platziert werden Azami's Barrikaden, in dem sie einen Kunai an eine Oberfläche wirft. Um den Einschlagpunkt des Kunai's entfaltet sich dann eine kreisrunde Barrikade, die allen Schüssen stand hält und nur durch 3 maliges Schlagen, oder durch Explosionen zerstört werden kann.

Die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig. Das Verschließen von bereits gesprengten Wänden, oder das Versiegeln von Fenstern, können euch genügend defensiven Spielraum bieten, um den Sieg einzufahren. Auch das Wiederverschließen von Falltüren, liegt nun in eurer Macht. So richtig interessant wird es, wenn ihr eure Kiba Barriers dazu benutzt, um Wände und Schränke zu "verlängern", wodurch ihr mehr Spielraum zum peeken habt.

Die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig. Das Verschließen von bereits gesprengten Wänden, oder das Versiegeln von Fenstern, können euch genügend defensiven Spielraum bieten, um den Sieg einzufahren. Auch das Wiederverschließen von Falltüren, liegt nun in eurer Macht. So richtig interessant wird es, wenn ihr eure Kiba Barriers dazu benutzt, um Wände und Schränke zu "verlängern", wodurch ihr mehr Spielraum zum peeken habt.

Die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig. Das Verschließen von bereits gesprengten Wänden, oder das Versiegeln von Fenstern, können euch genügend defensiven Spielraum bieten, um den Sieg einzufahren. Auch das Wiederverschließen von Falltüren, liegt nun in eurer Macht. So richtig interessant wird es, wenn ihr eure Kiba Barriers dazu benutzt, um Wände und Schränke zu "verlängern", wodurch ihr mehr Spielraum zum peeken habt.

Vor langer Zeit angekündigt, jetzt kommt es endlich: Attacker Repick. Das heißt für Euch, dass ihr während der Vorbereitungsphase, noch einmal euren Attack Operator wechseln könnt. Somit könnt ihr auf den Aufbau der Verteidiger reagieren und eure Strategie anpassen. Der Attacker Repick wird in jedem Modus, ab Start der Season, verfügbar sein.

Vor langer Zeit angekündigt, jetzt kommt es endlich: Attacker Repick. Das heißt für Euch, dass ihr während der Vorbereitungsphase, noch einmal euren Attack Operator wechseln könnt. Somit könnt ihr auf den Aufbau der Verteidiger reagieren und eure Strategie anpassen. Der Attacker Repick wird in jedem Modus, ab Start der Season, verfügbar sein.

Vor langer Zeit angekündigt, jetzt kommt es endlich: Attacker Repick. Das heißt für Euch, dass ihr während der Vorbereitungsphase, noch einmal euren Attack Operator wechseln könnt. Somit könnt ihr auf den Aufbau der Verteidiger reagieren und eure Strategie anpassen. Der Attacker Repick wird in jedem Modus, ab Start der Season, verfügbar sein.