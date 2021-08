Rainbow Six: Operation Crystal Guard

Das ist jedoch nicht alles was ihr mit eurem Talon-8 anstellen könnt. Es lässt sich nämlich auch in Türen und Fenstern platzieren, auch kopfüber. So könnt ihr wunderbar mit Blackbeard harmonieren, der mit seinem eigenen Waffenschild aus kompletter Sicherheit seinen Gunfight wählen kann. But wait, there's more! Wenn ihr das Schild nur in der Hand haltet, könnt ihr für euer Team eine Art Schildoperator wie z.B. Blitz sein und so sicher durch enge Flure navigieren und euer Team sicher in Richtung der Bomben führen.