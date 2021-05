Rainbow Six: Operation North Star ist da

Ihre Spezialfähigkeit, die “Kóna Healing Station” ist ein kleiner bläulicher Kasten, der in einem kleinen Umkreis, jeden Operator, Verteidiger wie auch Angreifer, um 30HP heilen und Overhealen kann. Sie hat insgesamt 3 von ihren kleinen Helfern und kann so, guten Support für die Anchor ihres Teams leisten. Auch wenn das soweit stark klingt, sind die Kóna Stations sehr fragil und lassen sich schon mit einem einzigen Schuss und jeder Explosion zerstören.

