Rainbow Six Siege: Die 10 besten Operator der Verteidiger

In Rainbow Six Siege habt ihr die Qual der Wahl: Es stehen über 60 Operator zur Auswahl, allerdings sind natürlich nicht alle gleich gut geeignet. Erhöht eure Chancen auf den Sieg, in dem ihr schon vor Rundenbeginn die richtigen Entscheidungen trefft. Hier sind die 10 besten Operator für die Verteidigung.

01 Melusi

Melusi verlässt blitzschnell die Defensive, um zuzuschlagen © Ubisoft

Typ : Roamer

Effektiv gegen: Aggressiven Push

Gekontert von: Thatcher, Explosionen

Als Melusi seid ihr schnell zu Fuß und eure Gegner nicht, sobald sie in die Nähe eines eurer Banshees kommen, versteht sich. Diese platziert ihr nämlich am besten so, dass Angreifer beim Pushversuch abrupt gebremst werden. Ob ihr dies nutzt um aggressiv den Gunfight zu suchen, oder ihr versteckt bleibt und ein C4 quer durch den Raum werft, ist hierbei euch überlassen.

Das Ausbremsen der Angreifer ist nicht der einzige Vorteil eurer Banshees, diese geben nämlich bei ihrer Aktivierung zusätzlich einen lauten, durchgehenden Ton von sich, wodurch ihr und eure Mitspieler alarmiert werdet, während das hören heranlaufender Verteidiger nahezu unmöglich für Angreifer im Bereich einer Banshee wird.

02 Azami

Azami, die neue Verteidigerin © Ubisoft

Typ : Flex

Effektiv gegen: Maverick, Hibana, Ace, Thermite

Gekontert von: Explosionen

Als Azami baut ihr den zu verteidigenden Bombenspot zu euren Gunsten um. Durch eure "Kiba-Barriers" könnt ihr unsichere Ecken für eure Anchor bespielbar machen, oder wichtige Knotenpunkte verstärken, um Angreifer früh beim Aufbau zu stören und ihnen wertvolle Granaten zu entlocken.

Eure "Kiba-Barriers" könnt ihr auch dazu nutzen, um Breaches und von Maverick eingeschweißte Löcher zu verschließen. Auch wenn eure Barriere nur 3 Schläge aushält, gibt sie euch und euren Mitspielern einen kurzen Moment zum Repositionieren.

03 Jäger

Jäger © Ubisoft

Typ : Roamer

Effektiv gegen: Alle Arten von Granaten

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ, Flores

Jäger war schon immer einer der populärsten Charaktere. Auch Proleague Spieler entdeckten diesen Operator aus gutem Grund sehr schnell für sich. Jäger ist ein Muss, wenn es darum geht sein Team vor sämtlichen Granaten (Ying Candelas, Blendgranaten, Rauchgranaten, Splittergranaten, Zofia’s Gadget) zu schützen. Sein Active Defense System (ADS) (von denen er maximal 3 setzen kann) kann bis zu 2 Granaten zerstören, bevor sie explodieren.

Dies gibt den Mates Deckung und ermöglicht es, ihnen ihre Stellung zu halten, anstatt durch Druck des Gegnerteams aus einer vorteilhaften Position vertrieben zu werden. Als Operator mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Rüstung wird Jäger oft er sehr gerne zum Roamen benutzt und ist für Flankierungsmanöver besser geeignet, als schwerer gepanzerte Mitspieler.

04 Mozzie

M-m-m-mozzie and his bike. © Ubisoft

Typ : Roamer

Effektiv gegen: Twitch, Drohnen

Gekontert von : Thatcher, Twitch, IQ

Mit Mozzie solltet ihr einen aggressiven Spielstil an den Tag legen und eure Gegner früh unter Druck setzen um ihnen möglichst viel Zeit zu rauben. Zeit rauben ist auch das Stichwort wenn es um eure Mozzie Pests geht. Diese solltet ihr nämlich dazu benutzen, um hochfrequentierte Drohnenwege abzusichern, damit eure Gegner Umwege fahren müssen und so noch mehr Zeit ins Land geht.

Besonders effektiv ist es, in der Vorbereitungsphase alle Drohnen zu zerstören, während sich eure Pests in der aktiven Phase der Runde, um die zweiten Drohnen der Angreifer kümmern. So nehmt ihr euren Gegnern am besten die Möglichkeit, an Informationen zu gelangen.

05 Aruni

Neue Verteidigerin: Aruni heizt mit den Surya Gates ein © Ubisoft

Typ : Flex

Effektiv für: Aggressiven Push, Wurfgeschosse, Drohnen

Gekontert von: Drohnen, Wurfgeschossen, Thatcher

Rotations? Gadgets abfangen? Mit Aruni kein Problem! Ihre starke Armprothese ermöglicht euch, mit wenigen Schlägen, ganze Rotationlöcher entstehen zu lassen. Auch Falltüren lassen sich so mit einem Schlag öffnen, wodurch eine Schrotflinte im Team überflüssig wird.

Ihre Surya-Gates sind Lasergitter die sich an Fenstern, Türen, Wänden und Falltüren platzieren lassen. Angreifer müssen ihre Gadgets wie z.B. Drohnen oder Stun Granaten in diese Laser werfen, um sie zu deaktivieren. So erfüllt ihr dementsprechend auch eine ähnliche Rolle wie Jäger oder Wamai.

06 Valkyrie

Valkyrie versorgt euch mit wichtigen Infos © Ubisoft

Typ: Anchor

Effektiv gegen: Breiten Angreiferaufbau durch Information

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ

Mit Valkyrie's Black Eye Kameras könnt ihr wichtige Informationen über die Standorte eurer Gegner erlangen. In der Positionierung der Black Eyes sind euch kaum Grenzen gesetzt, je kreativer ihr die Kameras versteckt, desto schwerer wird es für die Angreifer sie zu entdecken.

Den meisten Nutzen aus dieser Verteidigerin zieht ihr im Full-Stack, gezielte Callouts zu den Standorten eurer Gegner geben euch genau den Vorteil, den es braucht um erfolgreich aus dem Duell hervorzugehen.

Das Mantra von Carlos Rodríguez, dem CEO von G2 Esports, lautet: "Glaube daran, dass du die Nummer eins bist, und, dass du noch viel besser sein kannst". Er und seine Kollegen verraten dir das Erfolgsrezept des eSport-Veteranen.

11 Min Carlos ‘ocelote’ Rodríguez Lerne Carlos 'ocelote' Rodríguez, den Gründer und CEO von G2 Esports, kennen.

07 Mute

Mute © Ubisoft

Typ : Flex

Effektiv gegen: Thermite, Hibana, Ace, Twitch, Flores, Dokkaebi, Nokk, Drohnen

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ, Explosionen

Mute ist einer der besten Konter zu Dokkaebi und Lion und wird deswegen sehr gerne ausgewählt. Durch seine vier Signalstörer ermöglicht er es, Bereiche vor elektronischen Geräten, Drohnen oder Gadgets zu schützen. Dazu zählen Thermite oder Hibanaladungen - diese werden aber im Gegensatz zu Bandit Batterien nicht zerstört, sondern bleiben erhalten.

Stehen Verteidiger in der Nähe eines Mute Jammers, dann wird nicht nur der Dokkaebi Anruf blockiert, sondern sie werden auch vor dem Lion Gadget geschützt. Einige gut platzierte Störsender ermöglichen es dem eigenen Team, sich viel freier ohne Angst vor Erkennung durch elektronische Maßnahmen des angreifenden Teams zu bewegen und schränken zusätzlich die Drohnen des Gegners ein.

08 Thunderbird

Thunderbird heilt euch und eure Feinde © Ubisoft

Typ : Flex

Effektiv für: Heilung angeschlagener Mitspieler

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ, Explosionen

Die größte Konkurrenz von Doc macht vieles besser und passt wunderbar in die aktuelle Meta. Mit ihren 3 Kona-Stations unterstützt ihr passiv euer Team, indem ihr die Wunden eurer Mates versorgt. Platziert diese jedoch mit Bedacht, denn stehen diese in offener Sichtlinie zu Türen und Fenstern, können Angreifer diese schnell mit einem Schuss zerstören.

Als 3-Speed-Operator seid ihr schnell auf der Map unterwegs und bringt mit 2 Vollautomatischen jede Menge Firepower mit, mit der ihr eure Gegner massiv unter Druck setzen solltet.

09 Alibi

Alibi wirft Hologramme zur Täuschung. © Ubisoft

Typ : Roamer

Effektiv für: Aufdeckung der Angreifer

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ

Mit Alibi platziert ihr Hologramme von euch, die bei Beschuss den jeweiligen Angreifer aufdecken und markieren. Versucht diese also in Schusslinien zwischen dem Bombenspot und Fenstern/Türen die nach außen führen zu setzen, um die Position von unachtsam hereinschießenden Angreifern zu offenbaren.

Durch das 1,5x Scope auf Alibi's MX4-Storm, seid ihr in der Lage Feuergefechte auf längere Distanz zu führen, diesen Vorteil könnt ihr unter anderem dazu nutzen, um eure Gegner mit einem Spawnpeek zu überraschen.

10 Wamai

Wamai ist wie ein Fels in der Brandung - mit starker Feuerkraft © Ubisoft

Typ : Flex

Effektiv für: Wurfgeschosse

Gekontert von: Thatcher, Twitch, IQ

Als Wamai seid ihr weder Anchor noch Roamer, eure Stärke liegt darin Bereiche wie z.B. “Pillar” im Basement auf Oregon zu halten. Diese Stärke zieht Wamai aus seinen Mag-Net Discs die ihn, unabhängig von Geräten wie Jägers ADS oder Arunis Surya-Gates, vor allen Arten von Granaten und Projektilen wie z.B. Capitaos Brand- und Rauchpfeilen beschützt.

Mit diesem Schutz versucht ihr, so lange wie möglich, den Push der Angreifer abzuhalten. Diese werden euch allerdings heftigst unter Druck setzen, um diesen wichtigen “Checkpoint” den ihr haltet, einzunehmen. Wählt eure Gunfights als Wamai in solch einer Position also mit Bedacht, fallt ihr früh in der Runde, öffnet es eine wichtige Tür für den Spielzug eurer Gegner.