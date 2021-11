R6 High Calibre: Thorn lässt es krachen

Thorns Razorbloom-Granaten haften an jeder Oberfläche und lösen aus, sobald ein Angreifer in ihren Explosionsradius tritt. Nach dem Auslösen der Razorbloom, bleiben dem Angreifer nur noch wenige Sekunden um sich in Sicherheit zu begeben, oder sie zu zerschießen. Der Schaden den die Razorbloom-Granate anrichtet, hängt hierbei von der Distanz zwischen Angreifer und Razorbloom ab und reicht vom direkten Tod, über DBNO (Down but not out) bis hin zu geringem Schaden den der Angreifer erleidet.