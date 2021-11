Abu Dhabi: „Magic Hiasi Walkner“ fährt ohne Sprit ins Ziel und gewinnt 😎

Zwischen Triumph und Drama liegt nur ein schmaler Grat: Nach 2.000 perfekten Kilometern ist Matthias Walkner als souveräner Gesamtführender in die letzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge gestartet – und 20 Kilometer vor dem Finish ist der Salzburger gestrandet: Sprit aus! Mit Erfahrung, Glück und Können findet der neue Cross Country-Weltmeister aber die letzten Tropfen Benzin in der Wüste, rollt bis ins Ziel und rettet damit den Gesamtsieg.

Ich habe in diesem Jahr bei jedem Rennen gezeigt, dass mit mir zu rechnen ist. In dieser Form bin ich bei der Rallye Dakar sicher ein Kandidat für einen Platz auf dem Podium!

