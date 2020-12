Rallye Andalusien: Eine erste Prüfung im Schnellgang für die Dakar-Racer

1. Al-Attiyah verschwendete keine Zeit, in die Gänge zu kommen

Nasser Al-Attiyah aus Katar reiste mit seinen engsten Vertrauten nach Spanien. Gemeint sind sein Co-Pilot Mathieu Baumel und sein Toyota Hilux. Das Trio hat Rallyes auf der ganzen Welt gewonnen - darunter die Rallye Dakar 2019 - und ist immer eine ernstzunehmende Bedrohung für die Konkurrenz.

Nach 1.000 Kilometern, die gegen die Zeit gefahren wurden, waren Al-Attiyah, Baumel und der Hilux wieder einmal unschlagbar. Doch es ging um mehr als um die Trophäe, das war auch Al-Attiyah klar.

"Es war toll, dieses Rennen zu fahren, nachdem wir so lange im Leerlauf liefen", erzählt er nach der Rallye. "Es war schön, mit all den Jungs in unserem Sport wieder zusammenzukommen."

2. Der Rallye-Raid-Spirit ist nicht verloren gegangen

Auch wenn jeder Racer den Traum verfolgt zu gewinnen, ist jedes Rallye-Raid-Event von einem gewissen Geist der Kooperation geprägt. Mensch und Maschine werden unter extremen Bedingungen auf die Probe gestellt und jeder Teilnehmer kommt früher oder später einmal an einen Punkte, wo er Support braucht.

Der 13-malige Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel vertritt diese Rallye-Mentalität durch und durch und das hat er auch in Andalusien bewiesen. In der finalen Etappe ließ er seinen MINI-Teamkollegen Carlos Sainz passieren, der sich so einen emotionalen Etappensieg in seiner Heimat sichern konnte.

3. Die Lernkurve geht nach oben

Als Mitch Guthrie Jr. sein Debüt bei der Rallye Dakar im Januar feierte, war ihm noch nicht klar, dass er neun Monate darauf warten wird müssen, mit seinem OT3 wieder Rennen bestreiten zu können. Die SxS-Maschine half Guthrie Jr. wie dem Rest des Red Bull Off-Road Juniorenteams dabei, bei der Dakar 2020 nicht unter dem Radar zu fahren.

Die Rallye Andalusien erlaubte es Guthrie Jr. das langerwartete Abenteuer mit seinem OT3 und den Kollegen durch und durch zu genießen. Der Amerikaner zeigte in Spanien eine herausragende Performance: Er holte sich den Sieg in der vierten SxS-Etappe und beendete die Rallye auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung.

Eine wirklich wichtige Lernerfahrung für die nächste Dakar. Mitch Guthrie Jr. Motor Sport Various

4. Die Guten Dinge kommen zu denen, die warten können

Seth Quintero reiste Anfang 2020 gemeinsam mit Guthrie Jr. zur Rallye Dakar, doch musste er seine Zeit dort noch an der Seitenlinie verbringen. Quintero war damals erst 17 und zu jung, um die gefährlichste Rallye der Welt zu bestreiten.

Mittlerweile ist Quintero 18 und in Spanien schnupperte er zum ersten Mal Rallye-Luft. Zwar sorgten mechanische Probleme seines OT3 in den ersten Kilometern der ersten Etappe für ein Debüt, das er sich so nicht vorgestellt hatte, doch ließ sich Quintero davon nicht beirren. Als Folge feierte er drei Tage später eine Podiumsplatzierung in der vierten und letzten Etappe.

Guthrie Jr., Kevin Hansen und Quintero haben gezeigt, was im Red Bull Off-Road Juniorenteam steckt - ein Trio, das nun voller Leidenschaft in die Dakar 2021 geht!

5. Was für ein Auftritt!

Falls du dachtest, der Australier Daniel Sanders lässt sich von seinen erfolgreichen Teamkollegen bei Red Bull KTM Factory Racing einschüchtern, dann hast du falsch gedacht.

Zwar ist Sanders der einzige KTM-Fahrer in der Elite, der sich bisher noch keinen Dakar-Titel holen konnte, doch war er in Spanien der einzige des Quartetts, der eine Etappe für sich entschied. Dieser Erfolg gibt dem Rookie viel Selbstvertrauen vor seinem Debüt bei der kommenden Dakar.

6. Das Terrain zeigte Zähne

Die Rallye in Andalusien war noch nicht lange im Gange, da machte uns der Verlauf des Renngeschehens schnell wieder bewusst, wie gefährlich dieser Sport ist. Bereits am ersten Tag mussten Sam Sunderland und Laia Sanz aufgrund von Verletzungen das Event vorzeitig beenden. Beide zeigen sich aber zuversichtlich, dass sie in Saudi Arabien an den Start gehen können.

7. Wir alle wissen, wohin der Weg führt

Die Rallye Andalusien bot den Boxen-Crews die optimale Möglichkeit, um die Maschinen feinzutunen, während die Fahrer wertvolle Zeit hinter dem Lenkrad verbringen konnten. Damit konnten sich die Teams bestens auf den ultimativen Endurance-Test, die Rallye Dakar, einstimmen.