Kalle Rovanperä erklärt: Wie man mit einem Rallye-Auto springt

Die Rallye in Finnland ist berühmt für seine spektakulären Jumps, die die Autos auf einer endlosen Achterbahn durch die Luft katapultieren. Auf Finnisch wird ein Jump als "Hyppy" bezeichnet, aber so viel ist klar: Viel Frieden und Liebe gibt es hier nicht! Bekommst du einen Sprung richtig hin, dann harmonierst du perfekt mit dem Terrain. Geht das Ganze schief, dann crashst du dein Auto und holst dir einen Totalschaden.

Glücklicherweise haben wir einen Experten zur Hand, der uns alle Basics für einen perfekten Sprung mit einem Rallye-Auto liefert. Die Rede ist von Kalle Rovanperä , dem Mozart des Rallye-Sports, der schon im Alter von acht Jahren Rallye-Autos durch die Luft geworfen hat. Mittlerweile ist er 22 Jahre alt und er hat als jüngster Pilot überhaupt den WM-Titel in der Tasche. Der Weltmeister zeigt dir, wie man mit einem Rallye-Auto springt...

Der Absprung © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

1. Mache dir ein akkurates mentales Bild vom Kamm und darüber, wie das Terrain dahinter aussieht

"Nachdem du blind auf den Kamm zurast, musst du dir im Geist zurechtlegen, was dich auf der anderen Seite erwartet. Wenn du zögerst, dann crashst du. Du brauchst einen Plan, also musst du dir vorher überlegen, wie weit du springen und was du tun wirst, wenn du landest. Dann gehst du mit Selbstvertrauen in den Jump -- und gerade in Finnland ist Selbstvertrauen alles!"

Tritt im richtigen Moment auf die Bremse. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

2. Trete vor dem Kamm auf die Bremse

"Du musst mit deinem linken Fuß vor einem Kamm bremsen, aber nur ein bisschen, um das Auto in die richtige Balance zu bringen. Wenn du beschleunigst, zieht die Nase des Autos nach oben; wenn du bremst, bleibt sie unten. Du willst das Auto in der Luft so gerade wie möglich halten."

Nimm den Fuß von der Bremse. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

3. Nimm den Fuß von der Bremse

"Dieser Schritt ist wirklich wichtig: Wenn du den Fuß auf der Bremse behältst, während das Auto abhebt, landest du mit der Nase voran und genau so sind in der Vergangenheit viele heftige Unfälle passiert. Also nimmst du den Fuß die letzten paar Meter vor dem Absprung von der Bremse und drückst dann wieder aufs Gas."

Gerade halten und richtig fliegen. © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool

4. Halte die Lenkung gerade

"Ein weiterer wirklich wichtiger Aspekt besteht darin, die Lenkung gerade zu halten, wenn du in der Luft bist. Du willst gerade landen und weiterrollen; nur so lässt sich eine saubere Landung sicherstellen. Lenken willst du nur, wenn du Boden unter den Reifen hast."

Greif nach dem Himmel... © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

5. Mach dich bereit für den Aufprall

"Wenn du deinen Jump korrekt eingeschätzt hast, sollte sich die Landung nicht heftiger anfühlen, als du das zuvor erwartet hast. Dennoch kann es dich manchmal etwas intensiver erwischen; in solchen Fällen ist es wichtig, ruhig zu bleiben und durchzuatmen. Du willst, sobald das Auto landet, Vollgas geben, um so viel Grip wie möglich zu generieren. Ein Sprung ist nur ein Teil einer Etappe, aber gerade in Finnland gibt es so viele davon. Das Wichtigste also ist, sie zu genießen und sich dann schnell auf den nächsten Abschnitt zu konzentrieren. Verlier den Fokus nicht!"