Rallye Dakar 2021: Das Red Bull KTM Factory Racing ist "Ready to race"!

Red Bull KTM Factory Racing ist mittendrin im Countdown zur Rallye Dakar 2021 und alle Zeiger sind darauf ausgerichtet, die Dominanz in der Motorrad-Sparte wiederzugewinnen. Nur elf Monate zuvor endete die Siegessträhne des Teams in Saudi Arabien, womit der 19. Titel in Folge verloren war. Seitdem ist das Ziel klar: Es gilt, die Dakar-Krone 2021 zurückzuerobern - und die neue KTM 450 Rally bietet dazu den perfekten Untersatz.

4.800 brutale Kilometer, aufgeteilt auf 12 Etappen, warten auf die Fahrer der erst zweiten Dakar, die in Saudi Arabien ausgetragen wird. Die Teams befinden sich in der harten Vorbereitung, denn bereits am 3. Januar 2021 ist es soweit: Die Rallye Dakar geht in ihre erste Etappe. Am 15. Januar werden die Fahrer dann im Ziel erwartet.

"Du weißt ab dem ersten Tag, dass die ganze Sache hart wird", erzählt Dakar-Sieger Matthias Walkner. "Zugleich ist es der einzige Ort dieser Welt, an dem du in diesem Moment sein möchtest. Es ist, als würde man einen Berg besteigen; du musst all diese Schritte unternehmen, bevor du in den Genuss kommst, den Gipfel zu erreichen."

Trotz der gekürzten Rallye-Raid-Saison 2020 will die Offroad-Elite mit den besten Voraussetzungen ins Jahr 2021 starten...das Ziel, die Dakar am Ende für sich zu entscheiden, immer im Blick. Mittendrin: Das furchtlose Red Bull KTM Factory Racing-Trio rund um Toby Price , Sam Sunderland und Matthias Walkner .

Toby Price verschwendete keine Zeit, sich bei der Dakar einen Legendenstatus zu erarbeiten: Fünfmal war er mit dabei und fünfmal beendete er die Dakar auf dem Podium. Zwei Siege und drei dritte Plätze stehen insgesamt auf seinem Konto. Doch sein Titelgewinn im Jahr 2019 gehört wohl zu den eindrucksvollsten Dakar-Geschichten der letzten Jahre. Obwohl er den Großteil der Zeit mit einem gebrochenen Handknochen fuhr, holte er sich den Sieg. Und auch im Jahr 2021 hat der leidenschaftliche Aussie das Podium fest im Blick.

"Bis jetzt wurde ich Erster und Dritter, also kam ich bis jetzt immer mit einer großen oder kleinen Trophäe nach Hause", erzählt Price. "Hoffentlich setzt sich dieses System so fort. Beim letzten Mal wurde ich Dritter, also müsste dieses Mal ein Sieg ins Haus stehen."

Das neue Gefährt von Toby Price. © Marcin Kin/Red Bull Content Pool 01 / 04

Sam Sunderland startete schnell in die erste in Saudi Arabien ausgetragene Dakar, und sicherte sich einen frühen Etappensieg. Leider beendete ein Crash in der fünften Etappe seine Hoffnungen auf seinen zweiten Dakar-Titel nach dem Triumph im Jahr 2017. Sunderland ist der erste britische Biker, der die Rallye bisher für sich entscheiden konnte, und er freut sich darauf, seine Fähigkeiten erneut auf saudischem Terrain zu testen.

"Wenn du einmal den Geschmack des Sieges gekostet hast, dann besteht dein einziges Ziel darin, es erneut zu schaffen", gibt Sunderland zu. "Mein Fokus liegt auf dem Titel, aber ich werde auch alles dafür tun, sicher am Ziel anzukommen. Während der letzten Dakar war das Gefühl gut. Ich genoss das Terrain und konnte einen guten Speed halten, aber ein kleines Problem nahm mir den Flow."

Es wird hart werden. Matthias Walkner Rallye Raid Nichts hat Matthias Walkner in diesem Jahr davon abgehalten, hart zu trainieren. Er reist mit den besten Voraussetzungen nach Saudi Arabien. Bei der Dakar 2020 war das nicht ganz der Fall, da er damals noch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Dennoch beendete er die Rallye auf dem eindrucksvollen fünften Platz. Der Dakar-Champion 2018 will die österreichische Flagge beim härtesten Rennen der Welt wieder ganz oben wehen sehen. "Ich arbeite darauf hin, KTM bei der Dakar wieder auf den ersten Platz zu bringen", stellt Walkner klar. "Wir sind noch immer hungrig, diesen Sieg heimzubringen."

Der Dakar-Rookie Daniel Sanders teilt das Lager mit drei ehemaligen Gewinnern. Er wurde mit dem KTM Factory Racing Junior-Programm aufgebaut und er könnte sich bei seinem Dakar-Debüt wohl keine bessere Gesellschaft wünschen.