Rallye Dakar 2022: Alle Ergebnisse im Überblick

Nach mehr als 4.000 Kilometern Off-Road-Racing auf gnadenlosem Terrain ist die Rallye Dakar 2022 an ihrem Ende angelangt. Während sich der Sand in Saudi Arabien nach dem größten Motorsport-Abenteuer überhaupt wieder legt, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse. Wer ist in der heißen Sonne am Ende cool geblieben?