Rallye Dakar 2022: Ein spektakuläres Abenteuer mit vielen großen Namen

in Kombination mit einem effizienten Energiewandler. Damit Audi Sport in der

, der Name Sainz ist legendär im Rallyesport und Ekström bekannt durch seine unglaubliche Vielseitigkeit. „Ich bin sehr stolz darauf, dabei zu sein, weil ich denke, dass es ein sehr herausforderndes Projekt ist. Unser Ziel ist klar: Wir müssen versuchen zu gewinnen“, so

Ein „Fahrer-Paket“, das in Saudi-Arabien seinesgleichen sucht: Peterhansel blickt zurück auf 14 Dakar-Siege , der Name Sainz ist legendär im Rallyesport und Ekström bekannt durch seine unglaubliche Vielseitigkeit. „Ich bin sehr stolz darauf, dabei zu sein, weil ich denke, dass es ein sehr herausforderndes Projekt ist. Unser Ziel ist klar: Wir müssen versuchen zu gewinnen“, so Sainz , der die Rallye 2018 und 2020 gewann.

Ein „Fahrer-Paket“, das in Saudi-Arabien seinesgleichen sucht: Peterhansel blickt zurück auf 14 Dakar-Siege , der Name Sainz ist legendär im Rallyesport und Ekström bekannt durch seine unglaubliche Vielseitigkeit. „Ich bin sehr stolz darauf, dabei zu sein, weil ich denke, dass es ein sehr herausforderndes Projekt ist. Unser Ziel ist klar: Wir müssen versuchen zu gewinnen“, so Sainz , der die Rallye 2018 und 2020 gewann.