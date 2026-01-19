Rallye Dakar 2026: Diese acht Momente waren prägend

Neue Legenden wurden im saudi-arabischen Sand geboren, als die 48. Ausgabe der Rallye Dakar in Rekordmanier die Ziellinie in Yanbu erreichte, mit Dakar-Siegern aus Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Neben erstmaligen Gewinnern bescherte uns das diesjährige Event den knappsten Zieleinlauf in der Geschichte des Rennens und den sechsten Titel für einen Dakar-Megastar.

Hier sind die wichtigsten Highlights der Rallye Dakar 2026:

01 Es ist erst vorbei, wenn die Zielflagge fällt

Zwei Sekunden betrug der Vorsprung von Luciano Benavides , der mit dem geringsten Vorsprung in der Geschichte des Rennens zum ersten Mal Dakar-Rennsieger wurde. Es war von Anfang an ein dramatisches Rennen. Titelverteidiger Daniel Sanders war der Mann, den es zu schlagen galt, aber als er nach einem schweren Sturz zurückfiel, zog Benavides das Tempo an und schloss eine große Lücke zur Spitze.

Der zweimalige amerikanische Meister Ricky Brabec und das Honda-Team kämpften sich zurück, übernahmen wieder die Führung und schienen bereit, auf der letzten Etappe zum Sieg zu fahren, nachdem sie mit einem Vorsprung von 3,20 Minuten auf den jüngeren Benavides-Bruder in die letzte Etappe gestartet waren. Doch Benavides gab die Hoffnung nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Als Brabec 7 km vor dem Ziel ein Navigationsfehler unterlief, schlug der Argentinier zu, fuhr mit einem Vorsprung von nur zwei Sekunden ins Ziel und wurde so wie sein Bruder Kevin Champion der Rallye Dakar.

The Glacier Edition Die Red Bull Glacier Edition mit dem Geschmack von Gletschereis-Himbeere. Ab sofort in ausgewählten Geschäften im nationalen Handel erhältlich - so lange der Vorrat reicht. Mehr erfahren

Unglaubliche Szenen spielten sich ab, als die KTM-Crew durchdrehte und Hondas Welt um sie herum zusammenbrach - ein Finish, wie es die Rallye Dakar noch nie gesehen hatte.

Die Brüder Luciano und Kevin Benavides sind beide Gewinner der Rallye Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Purer Jubel beim neuen Champion nach seinem letzten Ritt zum Ruhm © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Ich kann es nicht glauben! Ich habe nie aufgehört zu träumen. Mit nur zwei Sekunden Vorsprung zu gewinnen, ist unwirklich. Ich bin heute voller Motivation und Energie aufgewacht und habe mir selbst zugetraut, alles zu tun, was ich kann. Das ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Dakar", sagte der Saltaianer. Mein Bruder Kevin hat 2023 mit 43 Sekunden Vorsprung gewonnen und das war das knappste Ergebnis aller Zeiten. Jetzt habe ich mit zwei Sekunden Vorsprung gewonnen. Zwei Sekunden nach zwei Wochen und über 8.000 km sind kaum zu glauben."

Bei seiner neunten Dakar-Rallye verriet der jüngere Benavides-Bruder, wie er seinen ersten Titel holte: "Ich habe nie aufgegeben. Heute habe ich zwar Zeit verloren, aber ich konnte Ricky sehen und er hat gepusht. Ich habe mir gesagt: 'Okay, es ist erst am Ende vorbei', und auf den letzten Kilometern hat er einen Fehler gemacht und ich habe es richtig gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, in Argentinien die große Party zu starten. Es ist an der Zeit, mit meiner Familie, meinen Freunden und meinen Sponsoren zu feiern - den Leuten, die mich hierher gebracht haben."

Benavides hat die Verfolgung über mehr als 8.000 km nie aufgegeben © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nach zwei Wochen und über 8.000 km mit zwei Sekunden Vorsprung zu gewinnen, ist kaum zu glauben Luciano Benavides

Der Rückschlag war hart für den zweifachen Champion Brabec, doch ein anderer zweifacher Sieger hatte ein paar tröstende Worte. "Ich kenne das Gefühl für Ricky. Ich habe 2023 mit 43 Sekunden gegen Kevin Benavides verloren und das hat wirklich wehgetan, also ist es verheerend, mit zwei Sekunden Rückstand zu verlieren", sagte Toby Price . "Dass es nach zwei Wochen in der Wüste so weit gekommen ist, ist einfach umwerfend. Gratulation an Luciano zu seinem Sieg. Jetzt sind die Benavides-Jungs Dakar-Sieger, das ist cool. Es wäre schön gewesen, wenn Ricky seinen dritten Sieg errungen hätte, aber es ist auch cool, dass Luciano seinen ersten Sieg errungen hat."

02 Der König der Dünen ist unaufhaltsam

Die Führung in der Ultimate Car-Kategorie wechselte während der zwei Rennwochen zwischen Dacia, Ford und Toyota. Nachdem Toyota im letzten Jahr dominiert hatte, erzielten beim Rennen 2026 zehn verschiedene Fahrer von fünf Herstellern einzelne Etappensiege.

Der fünffache Rallye-Dakar-Champion Nasser Al-Attiyah führte die Gesamtwertung nach der 6. Etappe an und blieb während der gesamten Rallye an der Spitze, aber erst auf der 10. Etappe, als die wirklich großen Dünen auf dem Programm standen, war die Dakar-Legende in ihrem Element.

Nasser Al-Attiyah und Fabian Lurquin sind die Sieger der Dakar 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Während Al-Attiyah auf seinem Weg durch die Wüste ein konstantes Tempo vorlegte, verloren seine Ford-Konkurrenten Mattias Ekström , Mitch Guthrie Jr. und schließlich auch Carlos Sainz durch Navigationsfehler Zeit.

Der Zweitplatzierte von 2025, der Südafrikaner Henk Lategan, erwies sich als ernstzunehmender Konkurrent, wurde dann aber von einer Reihe von Pannen heimgesucht, während Nani Roma zwar nahe dran blieb, den Neun-Minuten-Rückstand aber nicht mehr aufholen konnte, so dass Al-Attiyah mit seinem vierten Hersteller eine brillante sechste Dakar-Krone errang.

"Wir haben seit letztem Jahr sehr hart gearbeitet. Ich zeige vielleicht noch nicht viele Emotionen, aber sie sind da", sagte Al-Attiyah im Ziel. "Wir sind so glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich denke, wir haben am zweiten Tag der Marathon-Etappe den Unterschied gemacht, indem wir einen Vorsprung von 12 Minuten aufgebaut haben. Auch der gestrige Tag war wichtig. Da wussten wir, dass wir das Rennen gewonnen hatten. Das ist mein sechster Sieg, aber ich muss den Rekord von Peterhansel brechen."

Mattias Ekström und Emil Bergkvist auf der Etappe im Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah macht kurzen Prozess mit den gewaltigen Dünen © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Der zweimalige Dakar-Sieger Nani Roma im Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez und Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders wirft einen riesigen Schatten... © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb und Edouard Boulanger in ihrem Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb und Edouard Boulanger in ihrem Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Wüstentrails: Luciano Benavides stürmt auf seiner KTM durch die Dünen © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Wir sind so glücklich über den Sieg. Ich glaube, wir haben am zweiten Tag der Marathon-Etappe den Unterschied gemacht, indem wir einen Vorsprung von 12 Minuten aufgebaut haben Nasser Al-Attiyah

03 Sanders arbeitet sich durch die Schmerzgrenze

Daniel Sanders fuhr trotz gebrochenen Schlüsselbeins weiter © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Nachdem er 2025 den Dakar-Titel gewonnen hatte, nachdem er von der Eröffnungsetappe bis ins Ziel geführt hatte, erlitt Daniel Sanders bei seiner Titelverteidigung einen herben Rückschlag, als er in den Dünen der 10. Etappe crashte und sich das Schlüsselbein brach. Der Australier führte zu diesem Zeitpunkt die Gesamtwertung der Bike-Klasse an, nachdem er in den Tagen zuvor einige brillante Fahrten absolviert hatte.

"Leider haben wir uns einige Knochen gebrochen. Es war ziemlich beängstigend. Bei Kilometer 140 fuhr ich über eine Düne und landete fast auf Tosha (Schareina). Ich stand auf und wusste, dass das Schlüsselbein gebrochen war und auch das Brustbein", sagte Sanders. "Ich habe starke Schmerzen. Jetzt gehe ich zurück zum Team, um die Verletzungen auszuwerten."

In echter Dakar-Kameradschaft unterbrach sein Honda-Rivale Ricky Brabec sein Rennen, um dem angeschlagenen Australier zu helfen, indem er sicherstellte, dass Sanders nicht in Gefahr war, und ihm half, seine KTM aufzuheben. Erstaunlicherweise fuhr Sanders die restlichen 200 km durch die Dünen und beendete die Etappe trotz seiner Verletzungen.

Daniel Sanders fuhr trotz gebrochenen Schlüsselbeins weiter © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Ich wäre nicht ins Ziel gekommen, wenn ich nicht hätte weiterfahren wollen. Mama und Papa haben keinen Drückeberger großgezogen. Solange sie mich nicht aus dem Rennen ziehen, höre ich nicht auf. Daniel Sanders

"Ich wäre heute nicht ins Ziel gekommen, wenn ich nicht weitermachen wollte", sagte Sanders nach seinem Sturz. "Mama und Papa haben keinen Drückeberger großgezogen. Solange sie mich nicht aus dem Rennen ziehen, höre ich nicht auf."

Das war aber noch nicht das Ende der Dakar für den Red Bull KTM Factory Racing-Fahrer: Er fuhr weiter, um noch den fünften Platz in der Gesamtwertung zu erreichen, und machte sich unmittelbar daran, seinem Teamkollegen Luciano Benavides zu seinem Sieg zu gratulieren - dabei hob er den Argentinier auf seine Schulter!

"Im Ziel hatte ich so starke Schmerzen, dass ich mich nur noch hinlegen wollte. Dann sagten sie mir, dass Luciano gewonnen hatte, also eilte ich zu ihm, um ihm zu gratulieren. So ist das bei der Dakar, sie ist nie vorbei, bis sie vorbei ist. Ich bin einfach nur froh, dass ich es ins Ziel geschafft habe."

Die KTM-Crew feiert den historischen Motorradsieg von Luciano Benavides © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Rokas rockt in den Stocks

Der erfolgreichste Dakar-Teilnehmer aller Zeiten, Stéphane Peterhansel , nahm für 2026 eine neue Herausforderung an: Er fuhr in der Stock-Kategorie in einem Land Rover Defender. Dann erlebte er eine der schlimmsten Situationen seiner Dakar-Karriere, als er auf der 10. Etappe über eine riesige Düne stürzte und sein Defender am Fuße der Düne und auf der Rennstrecke stecken blieb. Der 14-malige Sieger schaffte es, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien, in der die Autos in Renngeschwindigkeit an ihm vorbeirauschten.

Rokas Baciuška holt sich den Etappensieg mit dem brandneuen Defender © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Und dann krachte der Rettungswagen in das Heck seines Defender Dakar D7X R. "Wir arbeiteten daran, uns zu befreien, als ein Lkw ankam und in das Heck meines Autos krachte. 30 Sekunden vorher stand ich noch genau dort. Es ist wirklich beängstigend, hinter einer Düne festzusitzen, wenn Autos und Lastwagen ankommen. Es war eine stressige Situation", sagte Monsieur Dakar.

Peterhansel fuhr bis zum Ende fort, um den Sieg seines Teamkollegen Rokas Baciuška zu feiern: "Das war ein tolles Abenteuer für Defender. Wir haben Toyota geschlagen und einen 1:2-Sieg eingefahren", sagte der Litauer auf der Ziellinie. "Ich habe dieses Jahr viel gelernt, vor allem von Stéphane Peterhansel. Wir sind jetzt Freunde. Es ist schön, ein Werksfahrer zu sein. Es ist so schwer, einer in Ultimate zu werden, aber ich werde es schaffen."

Mitch Guthrie und Kellon Walch kommen im Marathon-Biwak an © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Cristina Gutierrez macht Reparaturen in der 1. Hälfte der Marathon-Etappe © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar-Rookie Johan Kristoffersson verrichtet einen wichtigen Dienst © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Biwak-Chef: Dania Akeel im Wadi ad-Dawasir © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar-Sieger und Zeltbauer: Stéphane Péterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Die Teamkollegen Toby Price und Henk Lategan bauen ihre Zelte auf © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Das Leben im Biwak: Toby Price, Andrew Short, Guillaume De Mévius und mehr © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb und Edouard Boulanger führen Reparaturen durch © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Gemütlichkeit zu Hause: Toby Price ist auf der Marathon-Etappe bettfertig © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Das Marathon-Biwak im Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05

Die Reise von Beifahrer-Legende Mathieu Baumel zurück auf die oberste Stufe der Rallye Dakar in diesem Jahr ist wirklich inspirierend. Im vergangenen Januar hielt er auf dem Weg zur historischen Rallye Monte-Carlo in der Nähe von Reims an, um einem liegen gebliebenen Fahrzeug zu helfen. Doch während er am Unfallort war, kollidierte ein anderes Auto mit dem vierfachen Dakar-Champion.

Mathieu Baumel ist der erste Prothesenträger, der eine Dakar-Etappe gewinnt © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Die Sanitäter versetzten ihn in ein Koma, während sie seine Beine operierten. Sie retteten sein Leben, mussten aber sein rechtes Bein amputieren. Seitdem hat sich Baumel wieder fit gekämpft und gelernt, mit einer Beinprothese umzugehen - und er war bei der diesjährigen Rallye Dakar als Beifahrer des Belgiers Guillaume de Mévius wieder am Start.

Nach der ersten Etappe am Sonntag stand der zweifache W2RC-Champion wieder auf dem obersten Treppchen, als Sieger der Rallye Dakar und als erster Prothesenträger überhaupt, der eine Dakar-Etappe gewann. "Was für eine Leistung, eine Etappe zu gewinnen, vor allem die allererste der Rallye", strahlte er. "Der erste Sieg war einfach großartig, überhaupt am Start zu sein... und nun der Etappensieg und die Führung bei der Rallye. Von diesem Punkt an ist alles ein Bonus."

06 Der Ford Raptor T1+ klebt an der Spitze

Die Schleife um Al Ula auf der 3. Etappe bot perfekte Bedingungen für den Ford M-Sport Ford Raptor T1+, denn die Autos belegten die ersten fünf Plätze in der Gesamtwertung, wobei Mitch Guthrie vor dem Privatfahrer Martin Prokop die Nase vorn hatte. Mattias Ekström , Carlos Sainz und Nani Roma folgten auf den Plätzen 3, 4 und 5 mit einem Abstand von weniger als vier Minuten. Roma und Ekström konnten dieses Tempo bis ins Ziel durchhalten und belegten die Plätze zwei und drei in der Ultimate-Klasse.

Doch während Ford die schnellen und steinigen ersten Etappen genoss, litten die Konkurrenten: Die Dacias von Rallye-Leader Nasser Al-Attiyah und Sébastien Loeb erlitten beide auf der dritten Etappe zwei Reifenschäden, wodurch der Katari auf Platz 10 der Gesamtwertung zurückfiel, während der neunfache WRC-Champion eine halbe Stunde verlor. Al-Attiyah kämpfte sich in den Dünen zurück und holte sich seinen sechsten Titel, aber dieser frühe Rückschlag warf Loeb aus dem Rennen.

Mattias Ekström steht mit dem Ford Raptor T1+ zum 2. Mal auf dem Podium © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nani Roma blieb (meistens) auf vier Rädern und wurde hervorragender Zweiter © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"Das passt nicht zu unseren Autos", sagte Loeb. "Wir fahren mit etwa 20 Prozent, um Reifenschäden zu vermeiden, und wir hatten sie trotzdem. Nach 100 km hatte ich schon zwei Pannen, während ich gestern noch keine hatte."

Auch Toyota hatte zu kämpfen. Nach einem souveränen Sieg auf der zweiten Etappe kam Seth Quintero von der Straße ab und verlor alle seine Reifen durch Reifenschäden. Ford-Privatfahrer Denis Krotov schenkte ihm ein Ersatzrad, aber der Amerikaner verlor trotzdem eine Stunde.

Der Belgier Guillaume de Mévius verlor über zwei Stunden und fiel auf den 60. Platz zurück, als er sich auf den scharfen Felsen die Reifen zerfetzte. "Ich glaube, wir haben die Dakar heute verloren", sagte der Belgier im Ziel der 3. Etappe. "Wir hatten einen Reifenschaden und haben mehrere Fehler gemacht. Zuerst mussten wir auf Lionel [Baud] warten, der uns ein Rad gab, aber auch er hatte einen Reifenschaden, also haben wir es ihm zurückgegeben. Wir fuhren weiter, so gut es ging, und am Ende gab uns Maria Gameiro ein Rad, um die letzten Kilometer zurückzulegen. Das ist ein schwer zu verdauender Tag."

Der Dakar-Champion Kevin Benavides gibt sein Debüt in der Challenger-Klasse © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Stéphane Peterhansel von Land Rover führt in der Stock-Klasse... © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Pressegespräch: Nani Roma stellt sich der Presse nach Etappe 11 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar-Siegerin Cristina Gutiérrez spricht nach Etappe 11 mit der Presse © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Seth Quintero gibt sich den Medien gegenüber charmant © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Der aufstrebende Star Edgar Canet von KTM Factory Racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Rookies auf dem Weg

Es gab einige große Namen, die an ihrer ersten Rallye Dakar teilnahmen, und sie alle sind irgendwie mit Sébastien Loeb verbunden. Der achtfache Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson fuhr zum ersten Mal für das RZR Factory Team, das von Sébastien Loeb Racing in der SSX-Klasse unterstützt wird. Da die World RX ihren Weltmeisterschaftsstatus verloren hat, wechselt der vielseitige Schwede nach einem Jahrzehnt der Dominanz in eine neue Serie.

"Es fühlt sich an, als würde ich ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen, wenn ich ehrlich bin", gestand er. "Ich stürze mich direkt in die Dakar." Der Schwede ist kein Unbekannter in der Rallye-Szene, denn er hat die erste Xtreme E-Meisterschaft gewonnen und dabei Loeb und Cristina Gutiérrez geschlagen.

Kein Rallycross: Johan Kristoffersson auf seinen ersten Dakar-Dünen © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

WRC-Fahrer Grégoire Munster nahm ebenfalls an seiner ersten Dakar teil, allerdings als Beifahrer des griechischen Privatfahrers Jourdan Serderidis. Der 61-jährige Rookie, der vor zehn Jahren durch eine zufällige Begegnung mit Sébastien Loeb zum Rallyesport kam, überredete den luxemburgischen Rennfahrer, ihn bei der East Safari Classic Rallye zu begleiten.

"Als Jourdan diese Idee während des Ruhetages in Kenia vorschlug, sagte ich ihm, dass das eine sehr schlechte Idee sei", sagte Munster. "Aber ich bin einverstanden, denn wie oft hat man schon die Gelegenheit, die Dakar zu fahren?" Sobald er die Ziellinie überquert hatte, nahm Munster den ersten Flug zurück nach Europa, rechtzeitig für die Rallye Monte-Carlo und den Beginn der WRC-Saison 2026 .

08 Henk Lategans Pechsträhne

Henk Lategan, der 2015 den zweiten Platz in der Ultimate-Klasse belegte, hat gute Chancen, den Preis für den widerstandsfähigsten Fahrer der Dakar zu gewinnen. Der Südafrikaner hatte in der ersten Woche eine Rekordzahl von Reifenschäden, musste zahlreiche Reparaturen an seinem Toyota Hilux vornehmen und musste auf Etappe 9 eine Schutzbrille aufsetzen, nachdem eine Kollision seine Windschutzscheibe zerstört hatte.

Noch dramatischer wurde es für Lategan auf Etappe 10, nachdem der Konvoi über Nacht ohne seine Service-Crews campiert hatte. Nachdem er seinen HiLux im Biwak wieder repariert hatte, ging dem Toyota-Star der Sprit aus und er musste von seinem Teamkollegen Toby Price ins Ziel geschleppt werden.

Laufende Reparaturen: Henk Lategan und Brett Cummings © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

"Alles, was schiefgehen kann, ist bei diesem Rennen schiefgegangen. Gestern haben wir die Servolenkung verloren, und heute ging uns der Sprit aus", sagte Lategan. "Unser Auto ist mechanisch perfekt, aber es geht nicht ohne Benzin. Zum Glück hatten wir heute unseren Teamkollegen Toby am Steuer, der uns ins Ziel geschleppt hat. Es fühlt sich an, als wäre das Glück bei dieser Rallye wirklich sauer auf uns gewesen."

Die Dakar-Götter wüteten weiter gegen Lategan, und auf der 11. Etappe kostete ihn ein gebrochenes Lager an seinem linken Hinterrad vier Stunden und beendete damit seine Dakar. Das wird ihn natürlich nicht davon abhalten, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.