Rallye Dakar 2022: Alles was man wissen muss

In den letzten Jahren haben sich X-Raid (MINI John Cooper Works) und Overdrive + Toyota Gazoo Racing in der Königsklasse duelliert. Sie konnten gleich in zwei verschiedenen Klassen gegeneinander antreten -- 2-Rad-Antrieb (Buggys) und 4-Rad-Antrieb. In der Vergangenheit mussten die Allrad-Autos kleinere Reifen und einen kürzeren Radstand haben -- waren also anfälliger für Pannen. In diesem Jahr dürfen sie auf breitere Reifen, ein breiteres Fahrgestell und mehr Federweg aufrüsten.