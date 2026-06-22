Länger, härter und schneller: Das ist die Strecke der Rallye Dakar 2027

Nachdem die Strecke für die Dakar-Rallye 2027 nun bekannt gegeben wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen, die die Teilnehmer:innen bei der härtesten Rallye-Raid-Veranstaltung der Welt erwarten. Die Strecke wurde so konzipiert, dass sie jeden Aspekt der Fähigkeiten, der Ausdauer und der Navigationsfähigkeiten der Fahrer:innen auf die Probe stellt, und verspricht eine weitere anspruchsvolle Ausgabe. Was können die Pilot:innen und Teams also erwarten, wenn sie im kommenden Januar an den Start gehen?

Bei einer Pressekonferenz in Warschau stellte David Castera, Sportdirektor der Rallye Dakar, die Strecke und die wichtigsten Challenges vor, die die 49. Ausgabe der weltberühmten Rallye-Raid prägen werden.

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Die wichtigsten Fakten zur Rallye Dakar 2027

Termine : 1.–15. Januar 2027

Start und Ziel : King Abdullah Economic City, Saudi-Arabien

Distanz der Special Stages : 5.320 km

Längste Special Stage : 515 km (Etappe 10)

Anzahl der Special Stages über 400 km : 9

Ausgabe in Saudi-Arabien : Achte

01 Das ist die längste Dakar-Strecke seit 18 Jahren

Die Strecke der Rallye Dakar 2027 © Dakar Rally

Die Teilnehmer:innen stehen bei der Rallye Dakar 2027 vor einer gewaltigen Herausforderung: Mit 5.320 km Special Stages ist dies die längste Strecke seit 18 Jahren. Seitdem die Rallye Afrika verlassen hat, gab es nur bei der ersten südamerikanischen Ausgabe eine längere Wertungsstrecke.

Die 49. Ausgabe der Rallye startet am 1. Januar 2027 in King Abdullah Economic City am Roten Meer und kehrt 15 Tage später dorthin zum Ziel zurück. Unterwegs werden die Fahrer:innen die weiten Wüsten, Berge und Ebenen Saudi-Arabiens bewältigen müssen, wobei sich die Strecke vor allem auf den Westen und die Mitte des Landes konzentriert.

Das Ausmaß der Herausforderung spiegelt sich in den Etappenlängen wider. Neun der 13 Special Stages sind länger als 400 km, während die 10. Etappe mit anspruchsvollen 515 km die längste der Rallye ist.

02 Reaktionen auf die Ankündigung

Luciano Benavides an der Ziellinie der Dakar 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Der amtierende Motorrad-Champion Luciano Benavides äußerte sich wie folgt: „Ich bin wirklich begeistert von diesem Plan, denn ich bin ein Fahrer, der lange Special Stages bevorzugt. Ich mag es, viele Stunden auf der Strecke zu verbringen. Darum geht es bei der Dakar – es werden nicht nur Mut und Fahrtechnik auf die Probe gestellt, sondern auch Ausdauer, Durchhaltevermögen und körperliche Fitness."

„Eine so lange Strecke wird sicherlich eine einzigartige Herausforderung sein. Nur Fahrer, die körperlich und mental hart im Nehmen sind, werden um den Sieg mitkämpfen können. Das passt mir gut; ich werde bereit sein. Ich kann es kaum erwarten, nach Saudi-Arabien zurückzukehren. Ich werde mein Bestes geben, um meinen Titel zu verteidigen. Seit Januar weiß ich besser als jeder andere, dass man in diesem Rennen bis zum allerletzten Moment kämpfen muss.“

Der argentinische Fahrer weiß genau, wovon er spricht. Benavides gewann die Rallye Dakar 2026 auf dramatische Weise und schlug Ricky Brabec in der Gesamtwertung um nur zwei Sekunden. Das oben gezeigte Foto des siegreichen Fahrers beim Überqueren der Ziellinie, aufgenommen von Marcin Kin, hat sich bereits einen Platz unter den unvergesslichsten Bildern des Motorsports gesichert.

03 Höhepunkte der Strecke und Marathonetappen

Daniel Sanders hatte 2026 auf der Strecke Gesellschaft © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Die Rallye beginnt am 1. Januar mit einem 30 km langen Prolog, bevor sich der Konvoi nach Norden aufmacht.

Zu den wichtigsten Meilensteinen entlang der Strecke gehören:

5. Januar – Beginn eines zweitägigen Zwischenstopps in Hail

Etappe 4 – Rundstrecke in der Great Nefud-Wüste

Etappen 6 und 7 – kombinierte Marathonetappe

Ruhetag in Bisha

12. Januar – Rückkehr nach Bisha

13. Januar – die zweite zweitägige Marathonetappe beginnt

Letzte Sonderprüfung – 50 km

Die Teilnehmer:innen kehren am 12. Januar nach Bisha zurück, bevor sie am nächsten Tag zur zweiten Marathon-Herausforderung aufbrechen. Danach trennt sie nur noch eine kurze, 50 km lange letzte Sonderprüfung vom Ziel.

04 Mehr Sand, neues Gelände und schwierigere Navigation

Die Organisatoren haben außerdem drei brandneue Special Stages an bisher ungenutzten Orten eingeführt, was die Herausforderung noch unberechenbarer macht. Die Teilnehmer können mit mehr Sand als in den letzten Auflagen rechnen, dazu kommt eine Mischung aus schnellen Strecken, felsigem Gelände und komplexen Navigationsabschnitten.

David Castera und Kevin Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Alles, was wir tun, zielt darauf ab, die Rallye so spannend wie möglich zu gestalten. David Castera

Der Schwierigkeitsgrad wird zusätzlich durch eine Reduzierung der vor jeder Etappe bereitgestellten Informationen erhöht, wodurch den Teilnehmer:innen weniger Zeit zur Vorbereitung bleibt und sie gezwungen sind, mehr Entscheidungen spontan zu treffen. Bei einer Rallye, bei der Fehler teuer werden können, könnte sich die Navigation als ebenso entscheidend erweisen wie die reine Geschwindigkeit.

Castera erklärt: „Alles, was wir tun, zielt darauf ab, die Rallye so spannend wie möglich zu gestalten. Die Dakar ist für die Allerbesten gedacht und muss das gesamte Spektrum an Fähigkeiten auf die Probe stellen."

„Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen verschiedenen Arten von Herausforderungen zu finden. Wir wollen, dass jede Ausgabe die Teilnehmer:innen umfassend auf die Probe stellt. Es geht nicht darum, einem/einer besonders schnellen Fahrer:in oder einem/einer außergewöhnlichen Beifahrer:in einen Vorteil zu verschaffen."

„Eine Etappe vorzubereiten, die sowohl schnell als auch aus navigatorischer Sicht anspruchsvoll ist, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Das ist das Ideal, das wir anstreben“,

05 Die bislang längste saudische Dakar

Das Marathon-Biwak im Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Die Rallye Dakar hat im Laufe ihrer Geschichte zwar drei Kontinente durchquert, doch Saudi-Arabien hat sich mittlerweile fest als ihre Heimat etabliert. Nach 29 Auflagen in Europa und Afrika sowie 11 in Südamerika wird die Dakar 2027 das neunte Jahr der Veranstaltung auf der Arabischen Halbinsel markieren.

Es wird auch die bislang größte saudische Ausgabe sein, mit mehr als 5.000 km Wertungsstrecken – zum ersten Mal in der Geschichte der Rallye in diesem Land.

Marathon-Biwaks erklärt

Die beiden Marathonetappen bieten ganz unterschiedliche Übernachtungserlebnisse:

Erstes Marathon-Biwak : ein einfaches „Notlager“ ohne Annehmlichkeiten und mit Verpflegung im Militärstil

Zweites Marathon-Biwak : Technische Unterstützung ist nicht erlaubt, aber die Teilnehmer:innen haben Zugang zu Toiletten und einer Kantine

06 Saudi-Arabien hat noch mehr zu bieten

Laut Castera ist Saudi-Arabien trotz der Ausrichtung der Rallye seit 2020 noch lange nicht vollständig erkundet: „Saudi-Arabien ist ein riesiges Land, das noch viel zu bieten hat. Die Dakar hat bereits viele Regionen erkundet, darunter das berühmte ‚Empty Quarter‘, aber es gibt noch jede Menge zu entdecken."

In Saudi-Arabien gibt es noch jede Menge zu entdecken © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

„Wir sind sicherlich noch weit davon entfernt, das Potenzial Saudi-Arabiens voll auszuschöpfen. Im Moment konzentrieren wir uns auf die kommende Ausgabe. Ich bin überzeugt, dass sie für Teilnehmer:innen, Teams und Fans gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis bieten wird.“