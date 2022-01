Rallye Dakar 2022: Alle Highlights des härtesten Off-Road-Rennens der Welt

Der "Prinz der Dünen" wartete sehnlichst darauf, endlich den Dakar-Sieg in Saudi Arabien einzufahren. Dieses Mal sollte es soweit sein. Es ist seine insgesamt vierte Dakar-Trophäe, die er in die Höhe stemmen darf, was bisher nur wenigen gelungen ist. Sowohl in Sachen Strategie als auch in Sachen Geschwindigkeit legte er eine herausragende Performance hin, womit keiner an ihn herankam. Zwar heftete sich

manchmal gefährlich an seine Fersen, doch war es von Anfang an Al-Attiyahs Rennen.