WRC 2022 in Italien: Neuville jagt nach einem weiteren Insel-Erfolg

eine Runde aussetzen muss und erst in Kenia zurückkehrt, heißt es für die restlichen WRC-Piloten „Business as usual“.

Dabei teilt sich das Feld in diesem Jahr in zwei festgelegte Seiten:

Warum also liegt Neuville nicht nächtelang wach und macht sich Sorgen über den massiven Rückstand in der Gesamtwertung? Ganz einfach: Es liegt einfach kein Sinn darin, Energien zu verschwenden und sich Stress darüber zu machen, wie schnell ein Konkurrent ist. Er fokussiert sich auf sich selbst, sein Team, sein Car und seine Crew.

Unter den aktuellen Fahrern hat in Sardinien keiner einen derartigen Rekord an Erfolgen vorzuweisen wie Neuville. Er ist insgesamt elfmal dort an den Start gegangen. In den letzten sieben Malen war er ganze sechs Mal auf dem Podium, während er zweimal gewinnen konnte.

Damit verwundert es nicht, dass er diesen Ort wirklich liebgewonnen hat – genauso, wie sein Team Hyundai: Zweimal in den letzten drei Jahren gelang es Dani Sordo einen i20 zum Sieg zu führen. Der ehemalige Hyundai-Teamchef Andrea Adamo sprach schon damals über deren Geheimnis in Sardinien:

„Das ist eine harte Rallye. Wir haben sie schon viele Mal zuvor gesehen und die Herangehensweise von Dani in den Jahren 2019 und 2020 war schlicht sehr smart. Er wusste, wie er die Straßen fahren musste, er nahm keine großen Risiken und er hat es auch nicht übertrieben. Er war sensibel unterwegs und so gelang es ihm, nahe an der Front zu bleiben. Dann hat er seine Chance genutzt.“

Erinnerst du dich an das Jahr 2018? Es ist jenes Jahr, in dem Neuville einen seiner besten Momente erlebte. Er begann die legendäre Sassari Wolf Power-Etappe acht Zehntelsekunden hinter Ogiers Ford Fiesta WRC – und er beendete sie sieben Zehntel vor ihm. Es war eine Machdemonstration vom regierenden Weltmeister.

„Das war ein ganz besonderer Sieg“, grinst Neuville noch heute. „Es war ein großartiger Fight und ich hatte nichts zu verlieren. Wir gaben absolut alles und so zu gewinnen war schlicht großartig. Ich erinnere mich immer wieder gerne an Sardinien.“

Mehr bleibt am Ende aber auch nicht übrig, als genau das: Erinnerungen. Nächste Woche muss er ein neues Kapitel schreiben und darauf horren, den Rückstand auf Toyota und Rovanperä zu verringern. Der Start in die Hybrid-Ära verlief für das koreanische Team nicht ideal, aber keiner hat härter daran gearbeitet, gute Ergebnisse einzufahren als Neuville.

Katsutas Battle gegen Sordo um den dritten Podiumsplatz in Runde vier gehörte zu den absoluten Highlights. Der sympathische Japaner musste am Ende zwar klein beigeben, dennoch hat er viel Selbstvertrauen gewonnen, das er sich nun zunutze machen kann.

