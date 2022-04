WRC 2022: Kroatien verspricht wieder jede Menge Spannung

Genug ist genug - und acht Wochen ohne WRC sind definitiv genug! Es war schon zu Saisonbeginn klar, dass die Pause zwischen der zweiten und der dritten Runde der Rallye Weltmeisterschaft 2022 hart zu ertragen sein wird. Aber jetzt ist es geschafft: Die Rallye Kroatien geht am 22. April endlich über die Bühne !

Willkommen zurück in Kroatien!

Nachdem die Rallye Kroatien im letzten Jahr als Ersatz für andere Events abgehalten wurde, lässt sich sagen, dass die Action in Zagreb unmittelbar zum Hit wurde. Die Asphalt-Straßen sorgen dabei für Abwechslung im Rennkalender und der Willkommensgruß fiel spektakulär aus, auch wenn die Stadt noch unter strengen Pandemie-Einschränkungen zu leiden hatte.

Und dann kamen die drei Tage, die schlicht und ergreifend den Atem raubten: Elfyn Evans verteidigte eine Etappe vor dem Ende einen 3,9-Sekunden Vorsprung auf Sébastien Ogier , während Thierry Neuville nur vier Sekunden hinter dem Toyota des Franzosen lag.

Und erinnerst du dich noch an den Unfall? Den Polizisten? Den Albtraum, den Ogier im letzten Jahr am Sonntag in Kroatien durchleben musste?

Sébastien Ogier gewann im letzten Jahr, fehlt dieses Mal aber. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Doch Ogier sorgte in der Power-Stage für Wiedergutmachung und holte sich mit einem herausragenden Endspurt den Sieg. Sein emotionaler Aufschrei der Befreiung am Ende ist nur einer der vielen unvergesslichen Momente der letzten Saison.

Für Evans hatte das Ganze ein weniger gutes Ende. Mit einem Fehler in der vorletzten Kurve gab er beinahe das gesamte Rennen vollständig aus der Hand: "Ich verpasste die letzte Kurve", meinte er anschließend, die Frustration stand ihm ins Gesicht geschrieben. "Das hat mich nicht alles gekostet, aber es kostete mich doch eine ganze Sekunde."

Bei einem Event, das durch sechs Zehntel entschieden wurde, ist das aber schon eine ganze Menge.

"Man muss das Ganze abhaken und weitermachen", erklärt Evans, der den Pre-Event Test in Kroatien am Anfang dieses Monats absolvierte. "Im letzten Jahr sind wir eine gute Rallye gefahren, wir haben viel gelernt und wir müssen uns diese Erfahrungen jetzt zunutze machen. Ich weiß, dass ich in diesem Jahr nicht optimal in die Saison gestartet bin, aber wie ich gesagt habe: Es geht darum, nach vorne zu blicken und Punkte zu holen."

Ogiers Teilzeitprogramm mit Toyota bedeutet, dass er in Kroatien dieses Mal nicht an den Start gehen wird. Stattdessen steigt Esapekka Lappi in den Yaris Rally1 und gibt sein Debüt auf Asphalt.

Alle Augen auf Kalle

Das zweite Jahr in Folge führt Kalle Rovanperä die Gesamtwertung an. Und dieses Mal setzt er alles daran, um auch in Kroatien als Erster über die Ziellinie zu gehen. Im letzten Jahr passierte auch ihm nicht weit vor dem Ziel ein fataler Fehler.

"Ich hatte keinen Grip", erklärte er. "Ich hatte nur die ganze Zeit massives Untersteuern. Ich pushte, was ich nicht hätte tun sollen, und landete in den Bäumen."

Kalle Rovanperä will die Rallye 2021 abhaken. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier hinter ihm passiert beinahe derselbe Crash, wie Rovanperä sich erinnert: "Ich stieg aus dem Auto und arbeitete mich den Abhang hoch, um ihn einzubremsen, aber dann blickte ich nach oben und sah, wie die Unterseite seines Autos über den Abhang rutschte! Es war knapp, aber er kam durch."

Nachdem er mit 14 Punkten Vorsprung auf Neuville anreist, besteht Rovanperäs Hauptziel vor allem darin, diesen Abstand aufrechtzuhalten.

"Es wird für mich in diesem Jahr schwieriger", meint der 21-jährige Finn. "Es war im letzten Jahr für jeden ein neues Event und es schien, dass es mit dem Grip und den Bedingungen echt hart war, hier zu fahren. Jeder Fahrer meinte, dass die einzelnen Etappen mit dem fehlenden Grip eine wahre Challenge sind. Die anderen haben also mehr Erfahrung, da ich hier noch nicht gefahren bin. Für uns wird es also schwierig. Aber wir waren schon zuvor in dieser Situation und uns ist es gelungen, das Beste herauszuholen."

Craig Breen wird darauf hoffen, Monte-Carlo hinter sich lassen zu können. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Breen ist bereit, zurückzuschlagen

M-Sport Ford legte den besten Start der Saison hin. Sébastien Loeb gewann die Rallye Monte-Carlo und sein Teamkollege Craig Breen reihte sich auch Platz drei ein. Loeb ließ Schweden aus, während der Ire in eine Schneebank rutschte, womit er eine Runde zum Vergessen erlebte.

Im letzten Jahr in Kroatien hatte Breen ebenfalls Probleme, aber mittlerweile ist er mental auf einem neuen Level.

"Das letzte Jahr war ein Desaster, wir waren vom Start weg im Hintertreffen", erzählt er. "Heute ist es ganz anders. Ich kann es kaum erwarten. Acht Wochen - das war eine viel zu lange Zeit. Die Etappen in Kroatien erinnern mich ein bisschen an Zuhause, also schauen wir einmal, was wir hier ausrichten können. Es ist ein guter Ort, um zurückzuschlagen."

Gus Greensmith und Adrien Fourmaux besetzen die anderen Puma Rally1 Hybrid-Wagen.

Auch Hyundai setzt alles daran, zurück in die Spur zu finden. Eine schreckliche Performance in Monte Carlo wurde durch den zweiten Platz von Neuville in Schweden zumindest wieder etwas egalisiert, aber der koreanische Hersteller benötigt unbedingt eine starke Leistung in Kroatien.