WRC 2022: Geht die französische Renaissance in Portugal weiter?

hat es wirklich nicht leicht. Er führt die Gesamtwertung der Weltmeisterschaft vor Kroatien an und alle sprechen über nichts anderes als seinen Unfall in Zagreb im Jahr davor. Und auch nächste Woche soll es nicht anders sein: Vor der kommenden

zu sprengen. Aber all das weißt du bereits; warum wird es hier noch einmal so ausführlich thematisiert?

Mit der Nummer acht stehen die beiden Titanen in dieser Hinsicht nun gleich auf - womit die ganze Sache noch zusätzlich an Spannung gewinnt.

Möglich ist das allemal. Der Hausverstand schreibt Ogier den Vorteil zu. Er ist die Rallye in Portugal doppelt so oft gefahren wie Loeb, er kennt die Straßen im Norden des Landes und er bringt weit mehr Erfahrung mit, wenn es darum geht, einen Rallye-Boliden auf Kies zu fahren.

und in Portugal müssen die Fahrer noch mehr als in all den Runden zuvor alles aus dem Auto rausholen, was geht. Viele Testtage standen den Teams durch die Bank nicht zur Verfügung und die Rally1-Wagen sind vor allem auf die Asphalt-Strecken ausgerichtet, womit sie den ersten drei Rennen dieser Saison eher entsprachen. Mit dem neuen Terrain kommt ein neues Element der Unsicherheit dazu.