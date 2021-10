Matthias Walkner rockt Marokko – und ist Rallye-Weltmeister! 👏🤩🎉

Die Rallye du Maroc zählt zu den Lieblingsstrecken von Matthias Walkner. In diesem Jahr erlebte der Salzburger im Norden Afrikas ein Wechselbad der Gefühle – inklusive einem Etappensieg (Stage 2) und einem herben Zeitverlust "dank" zweifelhafter Angaben in seinem Roadbook (Etappe 3). Im Ziel trennten den KTM-Rider nach 5 Stages exakt 1 Minute und 59 Sekunden von Gesamtsieger Pablo Quintanilla (Honda). Ergibt: Platz 2 in Marokko und Platz 1 in der Weltmeisterschaft. Yes!!!