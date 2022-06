Safari-Rallye in Kenia: Der größte Härtetest für die WRC-Elite

20 Jahre lang fand keine Safari-Rallye in Kenia statt. 2021 kehrte die WRC dann endlich wieder zurück an diesen magischen Ort, und wie alle magischen Orte hatte das Rift Valley Überraschungen zu bieten, die wohl bei keiner anderen WRC-Runde vorstellbar wären.

Evans und Martin? Auf der dritten Etappe rutschten sie nur ein paar Zentimeter zu weit nach rechts, aber das reichte bereits, um die rechte Frontpartie ihres Toyota Yaris WRC völlig zu demolieren. Der verhängnisvolle Felsen, der sich unsichtbar im Busch versteckte, kam kurz vor dem Ende der Kedong-Prüfung, bereits in Sichtweite des Lake Naivasha. Yin und Yang am Uferrand.

ausfallen, weil sich sein Toyota im Sand festgefahren hat? Ott Tänak hatte dagegen ernsthafte Probleme mit einer beschlagenen Windschutzscheibe. Aber was ist eigentlich mit dem Sieger? Was ist mit

Kenia hatte seinen Tribut gefordert, aber auch Emotionen entfacht. "Dieser Ort, die Menschen, es ist unglaublich", meinte er. "Die Leidenschaft der Fans, die am Streckenrand stehen, ist unvergleichbar. Es ist wirklich eine Freude, hierher zu kommen und fahren zu dürfen. Diese Emotionen und was wir gesehen haben, werden wir nie vergessen."

Ogiers Anwesenheit im Naivasha Service Park ist ein Beweis dafür, wie sehr ihm die Safari-Rallye Kenia am Herzen liegt. Denn der Franzose entscheidet mittlerweile selbst, wann und wo er mitfährt. Und diese Woche will er unbedingt dabei sein.

Ogier kommt gerade frisch von einer Top-10-Platzierung in der LMP2-Klasse in Les Mans. Der achtfache Rallye-Weltmeister -- im Cockpit des Richard Mille Racing Oreca -- genoss sein Debüt bei einem der berühmtesten Autorennen in vollen Zügen.

Mit seinem Resultat reihte er sich in die Liste der wenigen Menschen ein, die beide Seiten des Sports kennenlernen durften. Auf dieser Liste stehen Namen wie Jim Clark, der 1966 beim Grand Prix von Mexiko in einem Lotus 43 dabei war, kurz bevor er für die RAC-Rallye in einem Lotus Cortina Platz nahm. Der Schotte crashte damals, ging aber als besserer Fahrer aus der Sache hervor.

Der Star von M-Sport Ford wird in Kenia wieder hinter dem Steuer eines Puma Rally1 Hybrid sitzen und alles versuchen, nach seinem Schotterdebüt mit dem britischen Team in Portugal nun Nägel mit Köpfen zu machen. Damals führte er in der vierten Runde, als er gegen eine Mauer prallte und ausschied.

Bei Regen verwandelt sich die Strecke in Minutenschnelle in einen Fluss

Die starke Sonne Sardiniens sorgte beim letzten Mal für Schlagzeilen, als die Autos so umgestaltet wurden, dass mehr Luft in das Cockpit strömte, um die Temperaturen besser kontrollieren zu können. Als diese Änderungen vorgenommen wurden, geschah dies mit Blick auf Kenia. Dieses Mal wird das nicht nötig sein, denn die Temperaturen werden sich wohl zwischen 20 und 25 Grad einpendeln.

