Rap Duell: Azzi Memo & Credibil vs Dú Maroc & Milonair im Spiel um die Ehre

Zwei gegen zwei. Fünf Runden. Nerd-Wissen, Schnelligkeit und Teamplay sind gefragt auf der Jagd nach dem wertvollsten aller Preise: Es geht um die Ehre. Schau dir hier die neue Folge vom Rap Duell an!

Zwei gegen zwei. Fünf Runden. Nerd-Wissen, Schnelligkeit und Teamplay sind gefragt auf der Jagd nach dem wertvollsten aller Preise: Es geht um die Ehre. Schau dir hier die neue Folge vom Rap Duell an!

Zwei gegen zwei. Fünf Runden. Nerd-Wissen, Schnelligkeit und Teamplay sind gefragt auf der Jagd nach dem wertvollsten aller Preise: Es geht um die Ehre. Schau dir hier die neue Folge vom Rap Duell an!

Rap Duell #7: Azzi Memo & Credibil vs Dú Maroc & Milonair

Team 94er: Azzi Memo & Credibil