Rap Duell: Die Atzen vs. Massiv & Marlo im Spiel um die Ehre

Das Rap Duell ist die HipHop-Gameshow direkt aus den Red Bull Music Studios in Berlin. Fünf Runden lang dreht sich alles um Nerd-Wissen, Schnelligkeit, Teamplay und, natürlich: die Ehre. Viel Spaß mit Folge 4!

Rap Duell, Folge 4: Die Atzen vs. Massiv & Marlo

Team Qualität’er: Massiv und Marlo

, der heute so unverzichtbar für Deutschrap scheint, dass man sich kaum vorstellen kann, dass er früher hunderte Demotapes verschicken musste.

Team Die Atzen: Frauenarzt & Manny Marc

Untergrund-Legenden aus einer Zeit, in der Vierspur-Tapes State Of The Art waren, zugleich Ballermann-Experten, ewige Rap-Nerds, der Missing Link zwischen Nena und Taktlo$$ und true HipHop bis ins Rückenmark – das sind