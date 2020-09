Rap Duell: Hava & Ardian Bujupi vs. Eren Can & Batu im Spiel um die Ehre

Das Rap Duell ist die HipHop-Gameshow direkt aus den Red Bull Music Studios in Berlin. Die Creme de la Creme des Deutschrap tritt in zwei Teams gegeneinander an – es geht fünf Runden lang um Nerd-Wissen, um Schnelligkeit, um Teamplay und, na klar, um die Ehre. Schau dir hier Folge 2 an!