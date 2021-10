Rap Duell in Battle-Laune: Badmómzjay & Takt32 gegen Bozza & Jumpa

Von Bugs Bunny bis Boxring, von Glockenbeat bis Rockerkrieg – in dieser Ausgabe vom Rap Duell wird nichts, aber auch gar nichts ausgelassen. Denn so gut sich Badmómzjay, Bozza, Takt32 und Jumpa untereinander kennen, so sehr genießen sie es auch, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen – so sehr, dass die größte Challenge erst kommt, nachdem das Duell schon zu Ende ist. Was haben Bozza und Badmómz zu klären? Findet es jetzt heraus!