Eine Kreuzberger Odyssee: Die wichtigsten Tracks von RAPK

Tariq und Victor von RAPK wuchsen in der gleichen Straße auf und gingen auf die gleiche Schule. Doch RAPK besteht nicht nur aus den beiden Rappern. Gustav, das nicht-rappende Drittel der Crew, ist für die Fotos und Videos verantwortlich. Auch er kennt die beiden schon seit der Schulzeit. Jeder bringt seinen kreativen Input mit ein und am Ende kommt ein RAPK-Produkt heraus, mit dem sich alle gleichermaßen identifizieren können.

Tariq und Victor von RAPK wuchsen in der gleichen Straße auf und gingen auf die gleiche Schule. Doch RAPK besteht nicht nur aus den beiden Rappern. Gustav, das nicht-rappende Drittel der Crew, ist für die Fotos und Videos verantwortlich. Auch er kennt die beiden schon seit der Schulzeit. Jeder bringt seinen kreativen Input mit ein und am Ende kommt ein RAPK-Produkt heraus, mit dem sich alle gleichermaßen identifizieren können.

Tariq und Victor von RAPK wuchsen in der gleichen Straße auf und gingen auf die gleiche Schule. Doch RAPK besteht nicht nur aus den beiden Rappern. Gustav, das nicht-rappende Drittel der Crew, ist für die Fotos und Videos verantwortlich. Auch er kennt die beiden schon seit der Schulzeit. Jeder bringt seinen kreativen Input mit ein und am Ende kommt ein RAPK-Produkt heraus, mit dem sich alle gleichermaßen identifizieren können.