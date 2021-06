Wer iz ez? Liz izzez! Die Newcomerin aus Frankfurt im Porträt

in die Wiege gelegt. Zu ihrer Geburt liefen Songs von Moses Pelham, da ihre Mama selbst Riesenfan ist, auch

In ihrer Jugend wollte Liz krasser sein als die Typen, mit denen sie rumhing, und sich beweisen. Dazu gehören Drogenkonsum, Dealen, diverse Einbrüche. Wenn man ihre Tracks hört, hat man daran keinen Zweifel. Sie ist laut, sie ist aggressiv und sie ist direkt. Ihre Attitüde, ihr Aufwachsen, ihre Wortwahl und ihre Rap-Skills sorgen dafür, dass sie nicht nur einmal mit dem Babo