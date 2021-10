Amadou Haidara im Porträt: So tickt der Mittelfeldmotor von RB Leipzig

Superstars wie Neymar Jr., Lionel Messi und Kylian Mbappé direkt gegenüberzustehen, ist für jeden Spieler eine beängstigende Vorstellung. Glücklicherweise verkörpert Haidara die furchtlose Herangehensweise, die Leipzig in den letzten Jahren in der Champions League an den Tag gelegt hat, und er ist nach wie vor optimistisch, was ihre Chancen angeht.