RB Leipzig: Das nächste internationale Abenteuer beginnt

führt die Tabelle nach dem 4. Spieltag vor dem Triple-Gewinner FC Bayern München an - beginnt für die Roten Bullen nun auch die neue Spielzeit in der Champions League. Die Leipziger sind spätestens durch die Top 4-Platzierung in der zurückliegenden CL-Saison auch international in aller Munde und zählen nicht mehr zu den Außenseitern.

an diese sensationelle Leistung anknüpfen und in der Königsklasse erneut so weit kommen kann? Das notwendige Potential hat der Kader definitiv - trotz des

Allein das wäre bei der hochkarätig besetzten Gruppe H schon ein Erfolg. RB Leipzig trifft auf Basaksehir FK aus der Türkei, den englischen Spitzenklub Manchester United und den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain, gegen den sich die Roten Bullen vor wenigen Monaten im Halbfinale 0:3 geschlagen geben mussten. „Auch, wenn die Gruppengegner in dieser Saison vielleicht etwas stärker sind, sind wir absolut dazu in der Lage, unser Ziel zu erreichen“, betont Nagelsmann vor dem Gruppenstart am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) gegen Basaksehir. Wir stellen die drei Gegner von RB Leipzig in der Gruppe H vor.

Basaksehir FK