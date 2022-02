Emil Forsberg: Er will ja… nach Sevilla!

achten sie penibel auf Pünktlichkeit. Die akademische Viertelstunde gilt allenfalls an der Uni, nicht aber beim Lunch oder im Job-Alltag. Vom Timing des Schweden, der sich Mitte Dezember eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte, könnten sich so einige mal eine Scheibe abschneiden.

. Gebraucht hat der Mittelfeldmotor nur sieben. „Nach so einer Verletzung kannst du nicht direkt wieder mit 100 Prozent einsteigen, auch wenn ich in der Reha sehr hart gearbeitet habe“, erklärt Schwedens Fußballer des Jahres 2021.

„Ich habe in meiner Karriere schon fast alle großen Stadien gesehen. Am liebsten würde ich nochmal nach Sevilla - im Mai zum Finale."

„Ich habe in meiner Karriere schon fast alle großen Stadien gesehen. Am liebsten würde ich nochmal nach Sevilla - im Mai zum Finale."

„Ich habe in meiner Karriere schon fast alle großen Stadien gesehen. Am liebsten würde ich nochmal nach Sevilla - im Mai zum Finale."

Als einer der acht Gruppendritten aus der Champions League steigt RB Leipzig in diesem Wettbewerb schon eine Runde vor dem Achtelfinale ein. Egal, welche Gegner in den nächsten Europa League-Runden auf das Team von

In Erinnerung blieben hart umkämpfte Duelle mit Neymar und Co. sowie die Sternstunde in Brügge (5:0), wo auch der inoffizielle Titel „Mr. Europacup“ seinen Besitzer wechselte. Durch seine Buden acht und neun löste Emil Forsberg den jetzigen Chelsea-Stürmer Timo Werner (sieben Tore zwischen 2016 und 2020) als besten Leipziger Champions League-Knipser ab.

In Erinnerung blieben hart umkämpfte Duelle mit Neymar und Co. sowie die Sternstunde in Brügge (5:0), wo auch der inoffizielle Titel „Mr. Europacup“ seinen Besitzer wechselte. Durch seine Buden acht und neun löste Emil Forsberg den jetzigen Chelsea-Stürmer Timo Werner (sieben Tore zwischen 2016 und 2020) als besten Leipziger Champions League-Knipser ab.

In Erinnerung blieben hart umkämpfte Duelle mit Neymar und Co. sowie die Sternstunde in Brügge (5:0), wo auch der inoffizielle Titel „Mr. Europacup“ seinen Besitzer wechselte. Durch seine Buden acht und neun löste Emil Forsberg den jetzigen Chelsea-Stürmer Timo Werner (sieben Tore zwischen 2016 und 2020) als besten Leipziger Champions League-Knipser ab.