RB Leipzig: Auf dem Weg zum ersten Titel

WAS.FÜR.EINE.HINRUNDE! RB Leipzig geht nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Augsburg als Bundesliga-Herbstmeister in die Winterpause. Und nicht nur das: Die Roten Bullen haben es geschafft, der Mehrfachbelastung standzuhalten und tanzen weiterhin auf drei Hochzeiten. Neben der Tabellenführung in der höchsten deutschen Spielklasse steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal im Achtelfinale.

Keine Frage: Das war die beste Hinserie der noch jungen Vereinsgeschichte! Wir lassen den bisherigen Erfolg der Leipziger nun noch einmal aufleben und blicken zurück auf eine erste Saisonhälfte, die die RBL-Fans von ersten Titeln träumen lässt.

Bundesliga: Immer in den Top 6!

Die Saison in der 1. Bundesliga fing für die Roten Bullen extrem erfolgreich an. Nach dem 5. Spieltag hatte RBL 13 von 15 möglichen Zählern auf dem Konto. Schon zu diesem Zeitpunkt wusste man, dass Leipzig das Zeug dazu hat, in dieser Spielzeit ganz vorne mitzumischen. Mit dem darauffolgenden 1:3 gegen den FC Schalke 04 begann zwar eine kurze Schwächephase, in der das Nagelsmann-Team viermal nicht gewann und auf Rang sechs abrutschte. Doch Leipzig ließ sich davon nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Mit einem 8:0-Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 beendeten die Sachsen die Negativ-Serie und begannen einen beeindruckenden Siegeslauf. Das 8:0 gegen Mainz war der erste von sechs Dreiern in Folge, mit denen die Tabellenführung übernommen wurde. Erst das 3:3 bei Borussia Dortmund am 16. Spieltag bedeutete das Ende der Siegesserie. Mit dem anschließenden 3:1 gegen den FC Augsburg sicherten sich die Roten Bullen vor wenigen Tagen die Herbstmeisterschaft.

37 von 51 möglichen Punkten - diese Ausbeute kann sich sehen lassen! Vor allem offensiv glänzten die für Powerfußball bekannten Leipziger in der Hinserie einmal mehr. 48 Tore bedeuten nicht nur Ligabestwert, sondern die meisten seit über 30 Jahren für ein Bundesliga-Team am Ende der Hinrunde. Alleine 18 dieser 48 Treffer erzielte Torjäger Timo Werner, der eine sensationelle Saison spielt und in der Torschützenliste nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (19 Tore) den Vortritt lassen muss. Seine beste Phase hatte Werner vom 10. bis zum 16. Spieltag. In diesen sieben Partien traf der deutsche Nationalspieler zwölfmal! Aber auch die starke Defensivleistung soll nicht unerwähnt bleiben. Mit bloß 20 Gegentreffern stellt Leipzig hinter dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach und dem neuntplatzierten VfL Wolfsburg (jeweils 18 Gegentore) die drittbeste Abwehr.

Wenn die Rückserie am 17./18./19. Januar beginnt, sind die Bullen die Gejagten. Zum Jahresauftakt hat RBL am Samstag, 18. Januar (ab 18.30 Uhr), den starken Aufsteiger 1. FC Union Berlin zu Gast. Im Hinspiel gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg. Dieses Ergebnis würden wir auch für das Rückspiel sofort unterschreiben!

Traf beim 8:0-Kantersieg gegen Mainz zum 1:0: Marcel Sabitzer. © GEPA pictures

Auch in der Champions League an der Spitze

Bei der erst zweiten Teilnahme an der Champions League in der Vereinsgeschichte erreichten die Bullen erstmals die K.o.-Phase. Und wie! Leipzig musste in der Gruppe G mit Olympique Lyon (Frankreich), Benfica Lissabon (Portugal) und Zenit St. Petersburg nur eine Niederlage hinnehmen. Beim Heimspiel gegen Lyon gab es ein 0:2. Aus den anderen fünf Begegnungen holte RBL drei Siege und zwei Remis. Für die Tabelle hieß das: Gruppensieger mit elf Punkten! Lyon zog als Zweiter in das Achtelfinale ein.

In der Runde der letzten 16 Mannschaften wartet auf RB Leipzig im Februar/März ein absolutes Highlight. Die Bullen treffen mit dem englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur auf einen Finalisten der letzten Champions League-Saison. Im Endspiel unterlag Tottenham dem Ligakonkurrenten FC Liverpool 0:2. Jetzt wollen die Spurs einen neuen Anlauf auf den Titel in der Königsklasse nehmen. Das tun sie aber ohne Mauricio Pochettino, den Erfolgstrainer aus der vergangenen Spielzeit. Der 47-jährige Argentinier wurde im November nach fünfeinhalb Jahren Amtszeit freigestellt, weil Tottenham den Erwartungen in der Premier League weit hinterhergelaufen war. Neuer Coach: José Mourinho! Mit dem polarisierenden Portugiesen soll es 2020 in der Königsklasse wieder weit gehen. Aber Leipzig hat natürlich etwas dagegen. Geht es nach den Roten Bullen, ist für die Spurs beim Rückspiel in der Red Bull Arena am Dienstag, 10. März (ab 21 Uhr), Endstation. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 19. Februar (ab 21 Uhr), in Tottenham statt.

Auch in der Königsklasse erfolgreich: RB Leipzig. © GEPA pictures

DFB-Pokal: Geht es wieder nach Berlin?

In der zurückliegenden DFB-Pokal-Saison standen die Roten Bullen erstmals im Endspiel und durften beim 0:3 gegen den FC Bayern München bereits am Titel schnuppern. Das macht Lust auf mehr! Auch in dieser Spielzeit soll es bestenfalls wieder ins Finale in der Hauptstadt gehen. Nach den Erfolgen beim Zweitligisten VfL Osnabrück (3:2) und beim Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg (6:1) fehlen noch drei weitere Siege, um sich den Traum von einer erneuten Finalteilnahme zu erfüllen. Besonders der Kantersieg in Wolfsburg war beeindruckend und ließ ganz Fußball-Deutschland aufhorchen. Mit jeweils zwei Toren und Assists einmal mehr einer der Matchwinner: Timo Werner.

Weiter geht es am Dienstag, 4. Februar (ab 18.30 Uhr), mit dem Achtelfinalspiel beim Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter haben sich in den letzten Jahren zu Pokalspezialisten gemausert. Sowohl 2017 als auch 2018 erreichten die Adlerträger das Endspiel. Nach der Final-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Mai 2017 (1:2) holte Frankfurt im Jahr darauf dank eines 3:1-Erfolges gegen den FC Bayern den Pokal. Letzte Saison war dagegen schon in der 1. Runde Schluss. Beim Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 setzte es ein 1:2. Jetzt will Frankfurt wieder hoch hinaus. Das möchten die Bullen aber auch. Um weiterhin auf allen drei Hochzeiten zu tanzen und sich die größtmögliche Chance auf einen Titel zu bewahren, muss die Eintracht aus dem Wettbewerb gekegelt werden.

Beim 6:1 in Wolfsburg erwischten Yussuf Poulsen & Co. einen Sahnetag. © GEPA pictures