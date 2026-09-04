Leipzig on Fire feat. Micho: Wie spielen die Roten Bullen unter Demichelis?

Mutig. Intensiv. Attraktiv. Drei Wörter, die bei Trainer-Vorstellungen von den Protagonisten hinter dem Mikro ständig und überall gedroppt werden. Beinahe so zuverlässig wie der „Freed from Desire“-Remix (Leipzig on Fire) nach einem Tor in der Leipziger Red Bull Arena .

Ja, auch ein Culture Connector wie Martin Demichelis hatte sie im Gepäck. Smart verpackt zwischen Pokal-Kampfansagen und einem sprachlichen How-to („De-mie-tschE-liss“) für diejenigen, die „Micho“ nicht schon aus seiner erfolgreichen Zeit als Bundesliga-Spieler kannten. Klar ist jedoch: Adjektive gewinnen für die Roten Bullen keine Zweikämpfe - oder gar Spiele!

Richten wir also den Blick auf das, was die ersten Partien seit dem Trainerwechsel taktisch gezeigt haben. Und für die ganz großen Taktik-Nerds unter euch zerlegt Constantin Eckner den Spielstil von Demichelis - bis hin zur Frage, die über die Saison der Roten Bullen entscheiden könnte.

Über den Co-Autor Constantin Eckner Constantin Eckner kommentiert als Caster unter anderem Fußballspiele für TV-Sender wie RTL, DAZN und MagentaSport. Als Autor analysiert er Trends und Taktiken für das Fußball-Taktik-Portal spielverlagerung.de und ist Chefredakteur der englischen Ausgabe spielverlagerung.com.

01 Spielstil Demichelis: Die Mitte gehört Michos Teams

Just Micho: Der Coach zeigt, warum er 174 Bundesliga-Spiele in der Vita hat © motivio

Der Spielstil von Martin Demichelis steht für schnellen, vertikalen Fußball, der den Gegner über Positionsspiel und Überzahl im Zentrum ausmanövriert - abgesichert durch eine hoch stehende Abwehrkette mit klug gewählten Pressing-Triggern.

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Welche Trainer haben Martin Demichelis taktisch geprägt?

Manuel Pellegrini: 254 Einsätze bei drei Clubs, klare taktische Struktur (oft 4‑2‑3‑1 oder 4‑3‑3), kombiniert mit intensivem Pressing

Louis van Gaal: 44 Einsätze bei Bayern München, Mittelfeld-Dominanz und Positionsspiel mit Ball

Felix Magath: 98 Einsätze bei Bayern München, Disziplin als Grundvoraussetzung für Erfolg

Martin Demichelis erklärt sein System und den Pressing-Ansatz © motivio Quotation Manuel Pellegrini war in meiner Karriere sehr wichtig, ich habe viel von ihm gelernt. Martin Demichelis

Die aus den besagten Trainer-Ikonen geprägte Identität von Martin Demichelis zeigte sich bei dessen Stationen in Südamerika (River Plate, Monterrey), aber genauso beim Feuerwehr-Einsatz auf Mallorca. Als der Argentinier den Abstiegskandidaten am 27. Spieltag übernahm, verordnete er dem Team keinen Safety First-Modus, sondern einen kompletten Identitätswechsel.

Aus einer passiven Fünferkette wurde eine Mittelfeldraute mit langen Passsequenzen durch die zentralen Zonen. Spielkontrolle statt Abwehrschlacht, mitten im Abstiegskampf der LaLiga. Mutiger geht es kaum.

02 Demichelis System: Prinzipien, Pressing & Formationen

Einmal Mäuschen spielen, wenn Micho letzte Anweisungen gibt... © motivio

Die ersten Pflichtspiel-Siege (6:0 bei Eintracht Trier, 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach) fuhr das Team von Martin Demichelis in einem 4-3-3 System ein. Will heißen: Der Neu-Trainer schätzt Speed und Qualität der RBL-Flügelspieler! In der Folge bleibt die Mittelfeld-Raute, bei der vier Mittelfeldspieler pausenlos Dreiecke bilden, kompakt verschieben und den Gegner in ein Passlabyrinth locken, (vorerst) im Werkzeugkasten.

Welche Systeme und Formationen nutzt Martin Demichelis am häufigsten?

4-2-3-1 oder 4-3-3 mit On/Off the Ball-Wechsel

4-3-1-2 mit Mittelfeldraute

Wer sich die Spiele des argentinischen Top-Clubs River Plate aus der Demichelis-Ära ansieht, entdeckt eine ausbalancierte Struktur, die auf einem 4-2-3-1 aufbaut und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Internationale Analysten tauften den 45-Jährigen seinerzeit „taktisches Chamäleon".

Sein Double Sieger-Team von 2023 lauerte im Mittelfeldpressing, um nach Balleroberung sofort vertikal in die Räume hinter der gegnerischen Kette zu stoßen. Klingt vertraut, klingt nach RB-DNA? Hier dockt der Argentinier an den Pressing-Ansatz des langjährigen RB-Fußballprofessors Ralf Rangnick (heute Nationaltrainer von Österreich) an. Die Unterschiede zu seinen Vorgängern stecken im Detail der Ballgewinn-Mechanik.

Wie funktioniert das Pressing von Ralf Rangnick?

Anlaufen von außen, um den Gegner zu Pässen durch das Zentrum zu zwingen, Ball dann im Mittelfeld abzufangen.

Wie funktioniert das Pressing von Martin Demichelis?

Die Raute verschiebt kompakt und setzt mögliche Anspielstationen direkt unter Druck, bevor der Pass überhaupt gespielt ist.

03 Blaupause Mallorca: Wer sind die Schlüsselspieler im Demichelis System?

Rauten-Liebhaber und Brajan Gruda: Ein Match made in Heaven? © motivio

Unabhängig von der System-Frage lassen sich im Demichelis System drei konkrete Schlüsselrollen benennen. Ein Zehner als Taktgeber, ballsichere Halbspieler sowie Außenverteidiger, die als Schienenspieler sowohl in die Spieleröffnung als auch ins Pressing eingebunden sind.

Ein Blick auf das Mallorca-Team, das vor dem Abstieg unter der Regie von Demichelis achtbare 18 Punkte aus zwölf Spielen sammeln und sogar Real Madrid (2:1) entzaubern konnte, zeigt die Gesichter zu den genannten Rollen-Typen: Pablo Torre dirigierte zwischen den Linien, während Samú Costa als Box-to-Box-Spieler agierte und - selbst unter maximalem Gegnerdruck - die Bälle schnell weiterleitete. Außenverteidiger wie der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo kurbelten die Spieleröffnung von außen an. Übersetzt auf den RBL-Kader ergibt sich folgende Blaupause:

🧩 Rolle im Demichelis-System 🇪🇸 RCD Mallorca 🇩🇪 RB Leipzig Kreativer Zehner Pablo Torre Brajan Gruda Pressingresistenter Box to Box-Spieler Samú Costa Assan Ouédraogo / Neil El Aynaoui Schienenspieler für die Spieleröffnung Pablo Maffeo David Raum / Ridle Baku

Quotation Abseits der bekannten Schlüsselkräfte auf den Flügeln werden aus meiner Sicht Assan Ouédraogo und Brajan Gruda fortan extrem wichtig. Constantin Eckner (Kommentator und Taktik-Blogger)

04 Martin Demichelis vs Ole Werner Taktik: Evolution mit ähnlicher Achse

Back for Good: Martin Demichelis begrüßt Christopher Nkunku! © motivio

Der taktische Übergang von Ex-Trainer Ole Werner zu Martin Demichelis ist keine 180 Grad-Wendung, sondern als Weiterentwicklung mit neuem Schwerpunkt im Zentrum zu verstehen.

Der Vorgänger hinterlässt nach Platz 3 und der Rückkehr in die Königsklasse ein bestelltes Feld mit einem Team, das sich seiner Stärke und Identität bewusst ist. In der Bundesliga brillierten die Roten Bullen stets dann, wenn Nusa und Diomande - angetrieben von Kombinationen über Raum bzw. Baku - Speed aufnehmen und Eins-gegen-Eins-Duelle forcieren konnten.

Just diese Achse bleibt auch über die Saison 2026/27 Gold wert. Mit dem einen Unterschied, dass Diomande-Ersatz und Rückkehrer Christopher Nkunku bereits die RB-DNA in sich trägt. In Zahlen ausgedrückt: 23 Treffer sowie neun Assists in seiner letzten Saison im Leipziger Trikot (2022/23). Was sich unter Demichelis verschiebt, ist die Gewichtung: mehr Pass-Sequenzen durch die Mitte, mehr Überzahl-Momente im Zentrum.

Und an dieser Stelle kommt ein Brajan Gruda ins Spiel, der seine mit vielen Scorer-Punkten gespickte Vorbereitung als „Man of the Match“ im DFB-Pokal (6:0 bei Eintracht Trier) bestätigte. Ob „Micho“ mittelfristig seinen Zentrums-Fokus und die Leipziger Flügel-Power in einem Hybrid-Modell verbindet? Falls ja: Gruda bietet ihm als Zehner in einem 4-2-3-1 die Chance dazu.

05 Taktische Analyse RB Leipzig: Der Demichelis-Code in Kurzform

Zurück zur Eingangsfrage: Hält der Fußball, was die Adjektive versprechen? Nach dieser Analyse lässt sich sagen: Das Mutigste an „Micho“ könnte auch der Fact sein, das eigene Lieblingssystem zu adaptieren, wenn Kader und Spieler-Profile bessere Antworten kennen.

Die wichtigsten Punkte der taktischen Analyse zu RB Leipzig im Überblick: Spielstil vertikal

pressing-intensiv

kontrolliert über das Zentrum System / Formationen Die Raute (4-3-1-2) ist Michos Signature Move

Das 4-3-3 ist dank Leipzigs Flügel-Power die Startvariante

Das 4-2-3-1 ist ein mittelfristiges Hybrid-Modell Pressing Ansatz hoch, mutig, sowie mit klaren Triggern und nach vorn springenden Außenverteidigern Schlüsselpositionen Zehner sowie Schienen- und Mittelfeldspieler, die stetig ihre Rollen tauschen