Die acht größten Momente von RB Leipzig in der Red Bull Arena

RB Leipzig steht im Achtelfinale und heißt als Nächstes Manchester City in der Red Bull Arena willkommen -- mit dem Wissen, dass im Heimstadium außergewöhnliche Dinge passieren können! Seit dem Debüt von Leipzig in der Champions League vor fünf Jahren hat die Mannschaft hier schon einige Giganten in die Schranken gewiesen; erst kürzlich auch Real Madrid in einem spannenden Thriller, der letztlich fünf Tore zur Folge hatte.

Seit Marco Rose die Mannschaft übernommen hat, zeigt das Team wieder schnellen und furchtlosen Fußball mit aggressivem Pressing und unfassbaren Attacken -- ebendas, wofür die Mannschaft so bekannt ist.

Bevor es am 22. Februar 2023 also gegen die Mannen von Pep Guardiola geht, werfen wir einen Blick auf die acht erinnerungswürdigen Champions League-Abende in der Red Bull Arena. Die Geschichte zeigt uns: Wenn RB Leipzig den Flow findet, dann kann alles passieren...

01 RB Leipzig 1:1 AS Monaco, 13. September 2017

Nur acht kurze Jahre, nachdem RB Leipzig 2009 entstanden ist, machte die Mannschaft ihren rasanten Aufstieg mit der ersten Teilnahme an der Champions League perfekt. Über 40.000 Fans sorgten vor dem Debüt-Match gegen AS Monaco für echte Party-Atmosphäre in der Red Bull Arena. Emil Forsberg sorgte dann in der 33. Minute für das erste Tor. Der Vorsprung hielt aber nicht lange: 45 Sekunden danach gelang Monaco der Ausgleich und der Abend endete mit einer Punkteteilung.

02 RB Leipzig 3:2 Porto, 17. Oktober 2017

RB Leipzig musste nicht lange auf den ersten Champions League-Heimsieg warten: Gegen den FC Porto fielen alle fünf Tore in der ersten Hälfte; Willi Orbán, Forsberg und Jean-Kévin Augustin trafen für die Heimmannschaft. Ralph Hasenhüttl, der damalige Trainer, sprach von einem "historischen Sieg" und fasste die herausragende Performance mit folgenden Worten zusammen: "All das, was wir heute zeigten, macht Leipzig aus."

03 RB Leipzig 2:2 Benfica, 27. November 2019

Man sollte ein Spiel niemals zu früh verlassen -- das war spätestens nach diesem Match klar. Während ein Unentschieden in letzter Minute auf den ersten Blick nicht unbedingt bemerkenswert anmutet, war die Signifikanz dieses Ergebnisses gigantisch. Leipzig benötigte zumindest ein Unentschieden, um zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Knockout-Phase einzuziehen. Die Mannschaft lag zwei Tore hinten und dann trat erneut Emil Forsberg in Erscheinung! In der 90. Minute kam der Pfiff -- Elfmeter. Der Schwede verwandelte. Nach einer Vorlage von Timo Werner sorgte Forsberg in der 95. Minute dann für den Ausgleich. Die Red Bull Arena bebte und Trainer Julian Nagelsmann konnte sich nicht mehr halten. Der Rest ist Geschichte.

RB Leipzigs 3:0 gegen Tottenham gehört zu den eindrucksvollsten Siegen. © AFP via Getty Images Emil Forsberg traf beim ersten Heimsieg von RB Leipzig. © AFP via Getty Images Spät, aber doch: Forsbergs Kopfball in der 95. Minute. © Getty Images Péter Gulácsis Save eines Elfmeters drehte das Spiel. © AFP via Getty Images Angeliño mit einem Tor und zwei Assists gegen Manchaster United. © Getty Images Christopher Nkunku nach seinem Treffer gegen Real Madrid. © AFP via Getty Images

04 RB Leipzig 3:0 Tottenham, 10. März 2020

RB Leipzig gelang es, das Momentum der Gruppenphase in die K.O.-Phase mitzunehmen. Mit einem engen 1:0-Vorteil nach dem ersten Spiel musste vor allem die Mannschaft von Jose Mourinho liefern. Umgeben von heftigem Jubel waren es jedoch die Spieler von RB Leipzig, die voll auf Attacke setzten -- und das ab dem ersten Pfiff. Zwei Tore von Kapitän Marcel Sabitzer und eines von Forsberg machten den bis heute dominantesten Sieg in der Champions League perfekt. Im Viertelfinale bogen sie dann auch Atletico Madrid, während der Traum im Semi-Finale gegen Paris Saint-Germain zu Ende geträumt war.

05 RB Leipzig 2:1 Paris Saint-Germain, 4. November 2020

Nachdem Leipzig das Spiel gegen die französischen Champions in der Vorsaison verloren hatte, trafen die beiden Mannschaften bereits drei Monate später wieder aufeinander. Zunächst schien es so, als hätte PSG erneut die Oberhand, nachdem sie in der sechsten Minute in Führung gingen. Dann wurden die Franzosen auch noch mit einem Elfmeter belohnt, doch sobald Di Maria verschossen hatte, veränderte sich das Spiel. Christopher Nkunku gelang sein erstes Tor im Turnier, bevor Forsberg sein Comeback mit einem erfolgreichen Elfmeter perfekt machte.

06 RB Leipzig 3:2 Manchester Utd., 8. Dezember 2020

Ende 2020 musste sich eine weitere hochrangige Mannschaft in der Red Bull Arena geschlagen geben -- dieses Mal die globalen Giganten von Manchester United. Angeliño war dabei ganz klar der Star der Show: Er schoss das erste Tor des Spiels, bevor er Amadou Haidara und Justin Kluivert mit herausragenden Assits versorgte. Leipzig führte 3:0 und United konnte das Spiel anschließend nicht mehr drehen.

07 RB Leipzig 2:1 Manchester City, 7. Dezember 2021

Pep Guardiolas Manchester City verliert keine Spiele und sie erwarteten auch nicht, dieses zu verlieren. Doch obwohl Leipzigs Form in der Bundesliga inkonsistent ausfiel, zeigte die Mannschaft ein weiteres Mal, wie sie ihr Performance-Level vor heimischem Publikum auf einen anderen Level hieven können. Dominik Szoboszlai brachte die Mannschaft in Führung, bevor Andre Silva die englischen Titelträger mit einem weiteren Tor in Bedrängnis brachte. Die drei Punkte halfen der Mannschaft, sich für die Europa League zu qualifizieren, wo sie bis ins Semi-Finale kam.

08 RB Leipzig 3:2 Real Madrid, 25. Oktober 2022

Die Champions League-Titelverteidiger kamen mit viel Selbstvertrauen in die Red Bull Arena, nachdem sie die gesamte Saison kein einziges Spiel verloren hatten. Doch auch Leipzig war gut drauf, nachdem sie zwei Siege in Folge gegen Celtic in der Tasche hatten und wussten, dass drei Punkte reichen würden, um zum dritten Mal in vier Jahren in die K.O.-Phase der Champions League einzuziehen. Joško Gvardiol und Nkunku ließen das Heimpublikum in der ersten Hälfte in Euphorie ausbrechen, bevor Madrid nachlegte. Der eingewechselte Timo Werner erledigte den Job dann aber spät und die Mannschaft durfte vor 45.000 Fans erneut einen historischen Erfolg feiern, der uns lange in Erinnerung bleiben wird.