So läuft es bei RB Leipzig in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League

Nach einer erneut starken Saison, die mit der Vizemeisterschaft in der Bundesliga, der Teilnahme am DFB-Pokalfinale und einer Top 16-Platzierung in der Champions League abgeschlossen wurde, geht RB Leipzig auch in der Spielzeit 2021/22 wieder in drei Wettbewerben an den Start: Bundesliga, DFB-Pokal und Königsklasse. Was erwartet die Leipziger in den verschiedenen Wettbewerben und wie ist der aktuelle Stand? In den kommenden Monaten halten wir euch hier immer up to date.