RB Leipzig: 5 steile Thesen für die Saison 2024/25

Der Kader steht, die neue Saison läuft: RB Leipzig ist bereit, 2024/25 für Furore zu sorgen - und das wieder einmal in drei Wettbewerben. Mit dem vierten Platz in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit qualifizierten sich die Roten Bullen erneut für die Champions League. Damit misst sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose auch diesmal wieder mit den Besten des europäischen Fußballs. Zum Start der Saison 2024/25 wagen wir einen Ausblick - mit fünf mutigen Prognosen:

01 RB Leipzig erreicht in der Bundesliga eine Top 3-Platzierung

Die Saison 2023/24 in der 1. Bundesliga beendeten die Roten Bullen mit 65 Zählern auf Platz vier - zwei Punkte vor Champions League-Finalist Borussia Dortmund. Auch vor dem Hintergrund, dass es bei den Leipzigern im Sommer 2023 einen größeren Umbruch gab - unter anderem die jetzigen Leistungsträger Benjamin Sesko , Lois Openda und Nicolas Seiwald stießen neu zum Kader - war der vierte Platz definitiv ein Erfolg.

Mittlerweile ist das Team deutlich eingespielter, viele Automatismen greifen längst. Außerdem gab es im Sommer 2024 keinen Umbruch - der Kader wurde nur vereinzelt mit vielversprechenden Talenten wie Antonio Nusa und Assan Ouédraogo verstärkt. Hinzu kommt, dass Top-Spieler wie Xavi Simons weiter an den Verein gebunden werden konnten. Wir glauben, dass der schmerzhafte Abgang von Dani Olmo zum FC Barcelona kompensiert werden kann. RB Leipzig spielt sich 2024/25 in die Top 3!

Lois Openda greift mit RB Leipzig erneut oben an © RB Leipzig

02 Die Roten Bullen schießen in der Bundesliga mindestens 80 Tore

Die Top 3-Platzierung erreicht RB Leipzig auch durch die enorme Power in der Offensive. Mit Angreifern wie Lois Openda (24 Tore in der Saison 2023/24) und Benjamin Sesko (14 Treffer) brauchen sich die Roten Bullen vor keiner Offensivreihe im Oberhaus zu verstecken. Bereits in der vergangenen Spielzeit gelangen den Leipzigern 77 Tore. Im Schnitt sind das mehr als zwei Treffer pro Spiel.

Wir sagen: In der neuen Saison wird die Mannschaft von Marco Rose diese Toranzahl übertreffen! RB Leipzig schießt mindestens 80 Tore - und wird damit dem Ruf, Powerfußball zu zeigen, wieder einmal gerecht.

Xavi Simons ist einer der aufstrebenden Stars bei RB Leipzig © RB Leipzig

03 Benjamin Sesko erzielt 20+ Tore

Einen großen Anteil an den 80 Toren wird diese Saison Benjamin Sesko haben. Der slowenische Nationalspieler und EM-Teilnehmer hat in der zurückliegenden Spielzeit einen riesigen Schritt nach vorne gemacht - und vor allem in der zweiten Saisonhälfte bereits regelmäßig getroffen.

In den abschließenden sieben Saisonspielen der 1. Bundesliga traf der 21-jährige Sesko immer einmal. Insgesamt waren 14 Saisontore auf seinem Konto - nur Lois Openda mit seinen 24 Treffern war im Leipziger Team erfolgreicher. Unsere mutige Prognose für die Saison 2024/25 in der 1. Bundesliga: Sesko erzielt mindestens 20 Tore - und entwickelt sich endgültig vom Talent zum Star!

Benjamin Sesko von RB Leipzig gehört zu den größten Sturmtalenten der Welt © RB Leipzig

04 Leipzig holt zum dritten Mal den DFB-Pokal

Schon zweimal gewannen die Roten Bullen den DFB-Pokal - 2021/22 und 2022/23 sogar back-to-back. In der Saison 2023/24 war in der zweiten Hauptrunde Schluss (0:1 gegen den VfL Wolfsburg). Jetzt greifen die Sachsen erneut an - und könnten zum dritten Mal den DFB-Pokal nach Leipzig holen.

Wir denken: Der dritte Pokaltitel ist auf jeden Fall möglich! Und der Start in die Pokalsaison war schon einmal vielversprechend. Beim Drittligisten Rot-Weiss Essen gewann das Team um Kapitän Willi Orban 4:1. Benjamin Sesko, Lois Openda, Xavi Simons und Neuzugang Antonio Nusa trugen sich in die Torschützenliste ein, nachdem Essen zuvor schnell in Führung gegangen war. Dieser Sieg bewies bereits die Offensivpower und die mentale Stärke, die die Roten Bullen verkörpern.

Eins, zwei, Feierei: RB Leipzig verteidigt den DFB-Pokal. © RB Leipzig

05 In der Champions League geht es mindestens bis ins Viertelfinale

Top 3 in der Bundesliga, Sieger im DFB-Pokal - und wohin geht die Reise in der Champions League? In der erstmals im neuen Format stattfindenden Königsklasse haben die Leipziger in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass sie auch mit den größten Teams Europas mithalten können.

Letzte Saison trafen Openda & Co. im Achtelfinale auf Real Madrid. Die Roten Bullen hatten die Königlichen am Rande einer Niederlage, schlussendlich musste sich Leipzig trotz drückender Überlegenheit im Rückspiel aber knapp dem späteren Champions League-Gewinner geschlagen geben (0:1/1:1). Mit neuem Mut und großer Qualität im Kader prognostizieren wir: 2024/25 erreicht RB Leipzig mindestens das Viertelfinale in der Champions League!

Zwischen Champions League mit RB Leipzig und Icon League: Benni Henrichs. © RB Leipzig / Motivio

RB Leipzig legt los - und nimmt sich viel vor. Wir sind gespannt, ob unsere Prognosen eintreffen - oder vielleicht sogar übertroffen werden!