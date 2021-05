RB Leipzig: Diese 10 Bullen jagen bei der Euro 2020 den Titel

beendete eine starke Saison als Vizemeister und DFB-Pokalfinalist. Für die besten Kicker des Kontinents geht es jetzt aber nicht in die Sommerpause. Im Gegenteil: Das Jahres-Highlight steht bevor! In insgesamt elf Ländern wird die Europameisterschaft 2020 ausgetragen. Mit von der Partie sind gleich zehn Leipziger Profis.

Mittlerweile ist der Angreifer eine feste Größe der Dänen, kommt beim Nationalteam im Gegensatz zu seiner Mittelstürmer-Position in Leipzig aber auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Dort soll der 52-malige Nationalspieler in der Gruppe B die Konkurrenz aus Belgien, Russland und Finnland zum Schwitzen bringen. Größter Pluspunkt für die Skandinavier: Alle drei Gruppenspiele finden im heimischen Kopenhagen vor Zuschauern statt. Dass sich die Ungeschlagen-Serie aus der EM-Qualifikation so fortsetzt, scheint nicht ausgeschlossen. Eine gute Ausgangslage für die Teilnahme an der K.o.-Phase!