Bullen jagen Bayern: Mehr Gipfeltreffen geht nicht!

Demzufolge bahnt sich zwischen Marcel Sabitzer und Joshua Kimmich ein Schlüsselduell im Mittelfeld an. Der Ex-Leipziger (55 Pflichtspiele für die Roten Bullen) fand 2015 nach zuvor zwei Jahren bei den Roten Bullen seinen Weg an die Säbener Straße und hat heute so viel Einfluss wie noch nie auf das Spiel des Rekordmeisters. In Zahlen ausgedrückt: Durchschnittlich 103 Ballkontakte pro Spiel! Sabitzer kommt hier auf einen geringeren Wert (73), wird dafür aber

.