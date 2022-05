Pokal-Party in Leipzig: Der erste Titel hat viele Gesichter

Eine Nacht, in der sich für Gulacsi und Co. auch ein Kreis geschlossen hatte: Im sechsten Jahr seiner Bundesliga-Historie stellten sich die Roten Bullen den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte in die Vitrine. Drei Anläufe und ein Elfmeterkrimi im DFB-Pokal-Finale waren dafür nötig.

Anders als bei den Endspielen 2019 und 2021 fighteten sich die Leipziger beim Sieg über den SC Freiburg (4:2 im Elfmeterschießen) nach einem Rückstand zurück. „Der Sieg fühlt sich besonders an, weil wir Moral gezeigt und das Finale bis in die Verlängerung offen gehalten haben“, betonte Peter Gulacsi.

, der beim Ausgleichstor dort stand, wo ein Go to Guy und Spieler der Saison zu stehen hat, über Taktik-Tüftler

Vier Schützen im "You can do anything" Modus

) die ganze Zeit unter dem Trikot getragen. Die Aufschrift: You can do anything!