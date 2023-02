eSports Team of the Year: RBLZ Gaming steuert auf Milestone zu

Get to the point: Die Nominierung bei den

- wohlgemerkt in drei (!) verschiedenen Kategorien - stellt einen neuen Meilenstein für die RBLZ da. Bei der Wahl zum eSports Team of the Year 2023 konkurrieren die eFootballer unter anderem mit BIG (CS:GO) sowie G2, die mit ihrem Rocket League- sowie Valorant Women-Team doppelt vertreten sind.