RBLZ Gaming: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft steht bevor

VBL Club Championship: RBZ-Spielerin Lena schreibt Geschichte

Ebenfalls erfolgreich sind die RBLZ in der Virtual Bundesliga Club Championship, der offiziellen Deutschen Klub-Meisterschaft. In der Division Süd-Ost holten Umut & Co. mit 152 Punkten souverän die Meisterschaft. Von 24 Spieltagen gewannen die RBLZ 19, die einzige Niederlage gab es am 13. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Der Vorsprung auf Vizemeister 1. FC Heidenheim betrug am Saisonende satte 24 Zähler.

An den abschließenden beiden Spieltagen der Division Süd-Ost wurde in den Matches der RBLZ außerdem Geschichte geschrieben. Team-Mitglied Lena Güldenpfennig, das auch für die RB Leipzig-Frauen in der 2. Bundesliga auf dem Fußballplatz steht, kam gegen die TSG Hoffenheim und den 1. FC Nürnberg erstmals zum Zug. In den 2on2-Begegnungen spielte sie gemeinsam mit RBLZ-Coach Daniel Fehr. Damit ist Lena die erste Frau, die in der Virtual Bundesliga Einsätze absolviert hat. Die RBLZ setzten damit ein wichtiges Zeichen im eher Männer-dominierten Esport. Besonders Hoffenheim boten Lena und Daniel Paroli, zu einem Zähler reichte es aber nicht (0:1). Gegen Nürnberg musste sich das Duo 2:6 geschlagen geben.

Finale am 27. und 28. März: Der erste VBL-Titel ist das Ziel

Mit dem Titel in der Division Süd-Ost qualifizierten sich die RBLZ direkt für das große Finale der VBL Club Championship, in dem am 27. und 28. März die Deutsche Klub-Meisterschaft ausgespielt wird. Außerdem sicherten sich Umut und Gaucho einen Spot für die Endrunde um die Deutsche Einzelmeisterschaft, die im Juni stattfindet.

