RBLZ Gaming startet in die Saison: Alle Infos zur VBL Club Championship

Endlich geht es los! RBLZ Gaming - das neu aufgestellte FIFA-Team von Fußball-Bundesligist RB Leipzig - startet in die neue Saison der Virtual Bundesliga Club Championship, in der der Deutsche Club-Meister in FIFA 21 ausgespielt wird. Angeführt von Kapitän, eNationalspieler und Red Bull-Athlet Richard „Gaucho10“ Hormes verfolgen die „RBLZ“ große Ziele.

Im Vergleich zur letzten VBL-Saison hat sich am Wettbewerbsformat einiges verändert. Wir stellen den neuen Modus vor und blicken auf die Auftaktpartien der Leipziger, die am heutigen Mittwochabend an einem Doppelspieltag gleich zweimal gefordert sind.

Mit RBLZ Gaming geht RB Leipzig im Esport-Bereich neue Wege

Neue Turnierstruktur mit zwei Divisionen

In der Virtual Bundesliga Club Championship gibt es zur FIFA 21-Saison einen neuen Turniermodus. Grund dafür ist die gestiegene Teilnehmerzahl. Erstmals sind 26 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga dabei, in der Spielzeit 2019/20 waren es noch 22 Klubs. Das Teilnehmerfeld wird nach geographischen Parametern in zwei Divisionen aufgeteilt: Die „Nord-West-Division“ und die „Süd-Ost-Division“ umfassen jeweils 13 Clubs. In jeder Division gibt es zwischen allen Clubs je ein Hin- und Rückspiel.

Wie in der zurückliegenden Saison werden die Spieltage im „Davis-Cup-Format“ ausgetragen: Zwei Partien werden im Modus Eins-gegen-Eins gespielt - eines auf der PlayStation 4 und eines auf der Xbox One. Die dritte und abschließende Begegnung wird im Modus Zwei-gegen-Zwei gespielt. Auf welcher Konsole das Zwei-gegen-Zwei gespielt wird, entscheidet das Heimteam.

Aus den Abschlusstabellen qualifizieren sich insgesamt vier Clubs - die jeweils Erst- und Zweitplatzierten beider Divisionen - direkt für das Finale der VBL Club Championship. Die Teams auf den Rängen drei bis sechs jeder Division haben die Möglichkeit, sich über ein K.o.-Spiel ebenfalls für das am 27. und 28. März stattfindende Finale zu qualifizieren. Dabei treten die besten acht Clubs gegeneinander an und ermitteln den Deutschen Club-Meister in FIFA 21.

Teilnehmer können sich über die VBL CC weiterhin für Einzelspieler-Wettbewerb qualifizieren

Wie bereits in den Vorjahren können sich die Spieler der Clubs über die Abschlusstabellen auch für den Einzelspieler-Wettbewerb um den übergeordneten Titel „Deutscher Meister im eFootball“ qualifizieren: je zwei Spieler der ersten vier Clubs beider Divisionen ziehen direkt in das VBL Grand Final ein. Je zwei Spieler der Clubs auf den Plätzen fünf bis zehn nehmen an den VBL Playoffs teil, über die sie sich ebenfalls für das VBL Grand Final qualifizieren können.

Alle weiteren Teilnehmer der Playoffs qualifizieren sich als Einzelspieler über die VBL Open, die am 1. November starten und bis zum 28. Februar ausgetragen werden. In jedem der insgesamt vier Qualifikations-Monate lösen pro Konsole (PlayStation 4 und Xbox One) je 13 Spieler das Ticket für die VBL Playoffs.

Änderung der Spielstärke von 85 auf 90

Die VBL Club Championship wird auch in der dritten Saison „leveled-off“ ausgetragen. Das heißt, dass alle Spieler und Teams die gleiche aggregierte Spielstärke haben, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Es gibt trotzdem eine Änderung: Die Spielstärke wurde von 85 auf 90 angehoben, damit die Spieler und damit das gesamte Spiel schneller und trickreicher werden.

Alle Teilnehmer im Überblick

Das FIFA-Team von RB Leipzig tritt in der Division Süd-Ost an und bekommt es dort unter anderem mit Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Augsburg mit dem amtierenden Deutschen FIFA 20 Einzelmeister Yannic Bederke zu tun. In der Division Nord-West gehören der amtierende Deutsche Club-Meister SV Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach zum Favoritenkreis. Die kompletten Teilnehmerlisten beider Divisionen im Überblick:

Divison Süd-Ost

RB Leipzig , FC Augsburg, Hertha BSC, SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Heidenheim 1846, TSG Hoffenheim, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, FC Würzburger Kickers.

Division Nord-West

FC Schalke 04, VfL Bochum, Eintracht Braunschweig, SV Werder Bremen, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, SC Paderborn 07, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg.

Der Startschuss in die Saison 2020/21 der VBL Club Championship fiel bereits am Dienstag mit den ersten beiden Spieltagen in der Division Nord-West. Am heutigen Mittwoch geht es weiter mit Spieltag 1 und 2 in der Division Süd-Ost. Die Saison endet mit dem Finale am 27./28. März.

Sämtliche Ergebnisse, Tabellenstände und Statistiken könnt ihr auf der offiziellen Website der Virtual Bundesliga nachlesen.

Wir haben den Anspruch, so viele Matches wie möglich zu gewinnen und uns für die Finals zu qualifizieren. RBLZ-Coach Daniel Fehr

LIVE auf Twitch - Saisonauftakt gegen Darmstadt und Würzburg

Zu Saisonbeginn treffen die „RBLZ" auf die FIFA-Teams der Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 (18 Uhr) und Würzburger Kickers (20 Uhr).

RBLZ-Coach Daniel Fehr, der das Team um die beiden Red Bull-Athleten Richard „Gaucho10“ Hormes und Umut Gültekin auf die VBL-Spieltage vorbereitet, kann den Saisonstart kaum abwarten: „Wir freuen uns riesig auf den Start der neuen Saison. Unsere Division ist gespickt mit vielen starken Teams. Wir haben den Anspruch, so viele Matches wie möglich zu gewinnen und uns für die Finals zu qualifizieren.“