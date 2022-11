„RBLZ_Umut“ im Interview: Weltmeister-Erben, FUT und der Umut-Pass 2.0

Umut Gültekin: "Die Meta bringt Vor- und Nachteile für meinen Spielstil mit sich. In den letzten Jahren habe ich viele Angriffe über die Mitte aufgebaut und mich mit schnellen Drehungen in den Strafraum gespielt. In FIFA 23 ist das weniger effektiv als über die Außen zu kommen und per Druckpass den Zielspieler zu finden. Um umgekehrt bestimmte Stürmer mit dem Lengthly-Attribut zu verteidigen, ist Virgil van Dijk (90 OVR) eine absolute Pflichtkarte."