Lettenbichler klettert bei Red Bull Abestone erneut zum Sieg

Manuel Lettenbichler setzt seine bemerkenswerte Siegesserie in der FIM Hard Enduro WM fort und lässt seiner Konkurrenz zum bereits dritten Mal in Folge nicht den Hauch einer Chance. Er dominierte das Fahrerfeld nach allen Regeln der Enduro-Kunst und fuhr nach einer herausragenden Performance aufs oberste Treppchen bei Red Bull Abestone .

Bereits im Vorfeld war klar, dass der Deutsche DER Mann war, den es zu schlagen galt, denn "Letti" reiste nach seinen Triumphen bei Xcross Serbia und beim Red Bull Erzbergrodeo in bestechender Form nach Italien. Lettenbichler ließ sich vom möglichen Hattrick aber nicht aus der Ruhe bringen und verwies Billy Bolt auf den zweiten Platz.

Trotz des Sieges von Lettenbichler führt Bolt aber nach wie vor die WM-Wertung an. Für den "Ride of the Day" in der italienischen Provinz sorgte Mario Roman, der sich von Platz 13 auf Platz 3 vorkämpfte.

Red Bull Abestone wurde vom Enduro-Star Michele Bosi ins Leben gerufen und verwandelte sich nach seinem Debüt im letzten Jahr sofort zum Event-Liebling der Rider.

Manuel Lettenbichler macht bei Red Bull Abestone kurzen Prozess © Red Bull Content Pool

Und das, obwohl am Sonntag nur vier Fahrer ins Ziel kamen! Mit nur fünf Stunden Zeit für zwei Runden auf dem brutalen Kurs in den toskanischen Bergen von Abetone, war Alfredo Gomez als Viertplatzierter der Letzte, der am Sonntag innerhalb des 5-Stunden-Limits blieb. Dicht gefolgt von Matthew Green, der als Fünfter seine Karrierebestleistung aufstellte und die Junioren-Kategorie gewann. Sechster wurde der unvergleichliche Graham Jarvis.

"Es war ein wahnsinniges Rennen und unglaublich brutal, mit einem schwierigen Abschnitt nach dem anderen. Ich habe mich gut gefühlt und versucht, mein Tempo zu halten", sagte der begeisterte Green. "Ich wusste, dass Graham Jarvis hinter mir war -- das hat mich motiviert, weiter zu machen. Bei so einem Rennen Fünfter zu werden, ist unglaublich!"

Billy Bolt führt nach Red Bull Abestone die Gesamtwertung an © Red Bull Content Pool

Wieder einmal waren es Lettenbichler und Bolt, die von Beginn an das Tempo bestimmten. Der Brite führte das Feld in den ersten 45 Minuten an, nachdem er am Samstag das Qualifying gewonnen hatte. Doch als die Temperaturen stiegen, schaltete Letti einen Gang höher und zog noch vor der vollen Stunden vorbei. Bolt kämpfte weiterhin mit einer Handgelenksverletzung.

"Ich stürzte kurz nachdem Mani mich überholte. Ich konnte den Rückstand von ein paar Minuten einfach nicht mehr aufholen", erklärte Bolt. "Er konnte sich absetzen, aber ich hatte noch genug Vorsprung auf Platz 3, also ging es in der letzten Runde nur noch darum, das Ding sicher nach Hause zu bringen."

Einmal in Führung liegend, war Lettenbichler nicht mehr zu stoppen. Er kontrollierte das Rennen souverän an der Spitze und baute seinen Vorsprung in der letzten Runde sogar noch auf 9 Minuten aus -- eine wahre Machtdemonstration!

"Drei Siege in Folge zu holen ist eine große Überraschung -- damit habe ich zu Beginn des Jahres nicht gerechnet. Aber ich fühlte mich gut und das zeigt sich auch in meinen Resultaten", meinte der Deutsche. "Die Organisatoren haben dieses Jahr mit der Strecke einen super Job gemacht -- es war unglaublich hart!"

Hard Enduro World Championship Gesamtwertung (Top 5 nach der vierten Runde)

Billy Bolt (Husqvarna) 62 Punkte Manuel Lettenbichler (KTM) 60 Punkte Mario Roman (Sherco) 58 Punkte Alfredo Gomez (GASGAS) 47 Punkte Graham Jarvis (Husqvarna) 40 Punkte

Weiter geht's mit der FIM Hard Enduro World Championship bei Red Bull Romaniacs in Rumänien, von 26. bis 30. Juli. Bist du bereit für Runde 5 in der härtesten Enduro-Serie der Welt?