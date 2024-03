Red Bull & ABT Sportsline starten zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Kelvin van der Linde Der zweimalige ADAC GT Masters-Champion Kelvin van der Linde aus Südafrika fährt jetzt mit ABT Sportsline in der DTM auf Siegeskurs.

Red Bull Team ABT: Premiere am kommenden Wochenende

24-Stunden-Rennen am Nürburgring

In der

Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zählt neben Le Mans und Spa zu den traditionsreichsten Events im Bereich der Langstreckenrennen. Nicht nur Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch Boliden und Material werden auf der legendären Nürburgring Nordschleife auf eine besonders harte Probe gestellt, während das wechselhafte Eifel-Wetter für zusätzliche Spannung sorgt.

Red Bull ABT Sportline mit dem ikonischen roten Bullen auf blauer Lackierung an.

Das ABT-Team aus dem Allgäu avancierte bereits im vergangenen Jahr mit dem schwarzen Lamborghini zum absoluten Publikumsliebling. In diesem Jahr tritt

Das ABT-Team aus dem Allgäu avancierte bereits im vergangenen Jahr mit dem schwarzen Lamborghini zum absoluten Publikumsliebling. In diesem Jahr tritt Red Bull ABT Sportline mit dem ikonischen roten Bullen auf blauer Lackierung an.

Damit machen Red Bull und ABT Sportsline nicht nur in der kommenden DTM-Saison gemeinsame Sache

Damit machen Red Bull und ABT Sportsline nicht nur in der kommenden DTM-Saison gemeinsame Sache : Auch bei den 24 Stunden vom Nürburgring, dem größten Rennsport-Event Deutschlands, arbeiten die Partner zusammen.

Und die kann Red Bull ABT Sportsline beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2024 zweifelsohne vorweisen. Hinter das Lenkrad klemmt sich beispielsweise Lamborghini-Werksfahrer

Und die kann Red Bull ABT Sportsline beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2024 zweifelsohne vorweisen. Hinter das Lenkrad klemmt sich beispielsweise Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli aus Italien, der im Jahr 2019 den Blancpain GT Series Endurance Cup gewinnen konnte und 2023 die ADAC GT Masters auf Gesamtrang Vier abschloss.

Kelvin van der Linde wird 2024 in der DTM antreten