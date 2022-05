Red Bull Art of Motion ist zurück: So bist du Teil der Action

Alle Details zur neuen Location und zum neuen Contest-Format werden demnächst veröffentlicht, doch können wir dir schon jetzt sagen, dass das Finale über drei Tage ausgetragen wird. Die insgesamt 16 Finalisten müssen drei verschiedene Challenges bestehen, um am Ende siegreich hervorzugehen. Red Bull Art of Motion 2022 ist damit mit seiner Mission, Freerunning-Contests auf gänzlich neue Art und Weise zu denken, noch lange nicht durch - und wir dürfen das Ergebnis mit Spannung erwarten!

Alle Details zur neuen Location und zum neuen Contest-Format werden demnächst veröffentlicht, doch können wir dir schon jetzt sagen, dass das Finale über drei Tage ausgetragen wird. Die insgesamt 16 Finalisten müssen drei verschiedene Challenges bestehen, um am Ende siegreich hervorzugehen. Red Bull Art of Motion 2022 ist damit mit seiner Mission, Freerunning-Contests auf gänzlich neue Art und Weise zu denken, noch lange nicht durch - und wir dürfen das Ergebnis mit Spannung erwarten!

Alle Details zur neuen Location und zum neuen Contest-Format werden demnächst veröffentlicht, doch können wir dir schon jetzt sagen, dass das Finale über drei Tage ausgetragen wird. Die insgesamt 16 Finalisten müssen drei verschiedene Challenges bestehen, um am Ende siegreich hervorzugehen. Red Bull Art of Motion 2022 ist damit mit seiner Mission, Freerunning-Contests auf gänzlich neue Art und Weise zu denken, noch lange nicht durch - und wir dürfen das Ergebnis mit Spannung erwarten!

Freerunning-Action vor idyllischem Hintergrund - Was will man mehr?

Willkommen in der neuen Heimat von Red Bull Art of Motion: Astypalea.

kannst einer der Red Bull Art of Motion-Finalisten werden. Ab heute ist das Online-Qualifikationsportal offen! Alle Freerunner, die überzeugt davon sind, dass sie das mitbringen, was es braucht, bekommen die Chance, eines von zwei goldenen Tickets zu gewinnen und sich als Finalist mit der Konkurrenz zu messen.

Eines darfst du dir aber schon jetzt auf der Zunge zergehen lassen: Du kannst einer der Red Bull Art of Motion-Finalisten werden. Ab heute ist das Online-Qualifikationsportal offen! Alle Freerunner, die überzeugt davon sind, dass sie das mitbringen, was es braucht, bekommen die Chance, eines von zwei goldenen Tickets zu gewinnen und sich als Finalist mit der Konkurrenz zu messen.

Eines darfst du dir aber schon jetzt auf der Zunge zergehen lassen: Du kannst einer der Red Bull Art of Motion-Finalisten werden. Ab heute ist das Online-Qualifikationsportal offen! Alle Freerunner, die überzeugt davon sind, dass sie das mitbringen, was es braucht, bekommen die Chance, eines von zwei goldenen Tickets zu gewinnen und sich als Finalist mit der Konkurrenz zu messen.

Was es dafür braucht, ist schnell erklärt: Jeder Teilnehmer, der sich zum Red Bull Art of Motion-Champion krönen lassen möchte, lädt seine besten Freerunning-Videos auf YouTube und Vimeo hoch und reicht es bis Dienstag, den 10 Mai, über das entsprechende Formular auf

und Noa Diorgina, die am Ende jeweils den Herren- und den Damen-Contest 2021 für sich entscheiden konnten. Auch du hast damit die Chance, am Ende ganz oben zu stehen.

Wie du an der Qualifikation für Red Bull Art of Motion teilnimmst

eingereicht werden. Deadline ist der 10. Mai um 22:59 Uhr. Nur so hast du die Chance, dass du am Ende das goldene Ticket gewinnst.