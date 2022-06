Freerunning-Action pur: Das war Red Bull Art of Motion 2022!

Die Freerunning-Action hat offiziell ein Ende gefunden. Nach vier anstrengenden Wettbewerbstagen auf Astypalea in Griechenland werfen wir einen Blick auf die Highlights von Red Bull Art of Motion 2022 .

01 Das sind die Gewinner

Als der Staub sich nach einer Woche surrealem Wettbewerbsflair gelegt hatte, stand der junge Athlet Travis Verkaik ganz oben, nachdem er seinen britischen Rivalen Ed Scott nur um einen Punkt schlagen konnte. Sydney Olson zeigte sich in der Spot Challenge und der Live Challenge erfolgreich, womit sie die Damen-Gesamtwertung für sich entschied.

Deine Red Bull Art of Motion 2022-Sieger! © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Sydney Olson ist ein weiteres Mal Art of Motion-Champion unter den Damen. © Little Shao/Red Bull Content Pool Nachdem er 2021 beeindruckte, ist Travis Verkaik der neue Champion! © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Top 5 der Gesamtwertung

Travis Verkaik – 15 Punkte Ed Scott – 14 Elis Torhall –11 Shea Rudolph – 6 Evgeny 'Archie' Aroyan – 4

Top 3 der Damen

Sydney Olson Lilou Ruel Noa Diorgina & Miranda Tibbling

People's Choice Award-Sieger

Der ehemalige Champ DK war auf Astypalea der Fan-Favourite. © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Athletes' Choice-Sieger

Hardest Hitter: Elis Torhall

Postman (Größter Send): Dominic Di Tommaso

Mad Scientist (Kreativste Performance): Bob Reese

Athletes' Favorite: Travis Verkaik and Lilou Ruel

Besonders kollaborativ: Ed Scott

Die Red Bull Art of Motion 2022 Finalisten © Little Shao/Red Bull Content Pool

02 Wie hat das Format funktioniert?

Das neue Event-Format umfasst drei unterschiedliche Challenges: Die Explorative-Challenge, die Spot-Challenge und, zum Abschluss, die Live-Challenge. Über die gesamte Woche hinweg wurden Punkte vergeben. Am ersten Tag stand die Explorative-Challenge auf dem Programm, die den Athleten die Chance gab zusammenzuarbeiten, während sie die gesamte Insel erkundeten.

Noa Diorgina erkundet das Parkour-Paradies auf Astypalea. © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

"Ich denke, das neue Format ist wirklich cool", erzählt die letztjährige Damen-Siegerin Noa Diorgina vor dem Event. "Mit Freunden zu trainieren, Videos zu drehen - das ist genau das, was wir den Großteil unserer Zeit machen. Und die Location gehört definitiv zu den besten, auf denen ich jemals trainiert habe."

Mehr über das neue Format findest du hier heraus.

03 Neue Erfahrungen mit einer neuen Location

Die neue Location bot den Athletinnen und Athleten einen erfrischenden Zugang im Vergleich zu den Spots der vergangenen Jahre. Es gab mehr Roof-Gaps, größere Höhenunterschiede und endlose Varietät.

Während der Explorative-Challenge hatten die Frerunner nicht nur eine Location zur Verfügung, sondern Zugang zur gesamten Insel.

Dimitris Kyrsanidis vor Astypalea © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Die Location für die Spot-Challenge wurde aufgrund der vielen unterschiedlichen Setups in naher Reichweite ausgewählt. Roof-Gaps verschiedenster Größenordnungen fanden sich dort genauso wie wasserfallartige Vorsprünge und angewinkelt Anstiege, die die einzigartige Architektur der Location unterstrichen. Um dem Game noch etwas mehr Drive zu verleihen, wurden einige Modifikationen an den bereits bestehenden Features vorgenommen, um nie zuvor gesehene Momente zu schaffen.

Dominic Di Tommaso in Action während der Spot Challenge. © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

Die Location für die Live-Challenge fiel besonders durch ihre Kompaktheit und den zugleich komplexen Setups auf. Unzählige, eng beieinanderstehende Wände, Vorsprünge und Rampen sammelten sich auf den Weg runter zu den ikonischen Windmühlen von Astypalea. Mehrere Roof-Gaps und ein solides Bar-Setup verschafften den Athletinnen und Athleten die perfekte Möglichkeit, eine klassische Combo-Line festzulegen oder einen massiven Trick vorzuführen.

Bob Reese zeigt während der entscheidenden Live Challenge auf. © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Was passierte bei der Live Challenge?

In diesem Jahr bekamen wir während der Live-Challenge die verrückteste Action der Red Bull Art of Motion-Geschichte zu sehen. Dank des neuen Formats hatten die Athleten die Freiheit, sich noch weiter zu pushen als jemals zuvor.

Das schwedische Großtalent Elis Torhall sorgte mit seinem Double Full gefolgt von einem Swing Full in Full Out für Staunen.

Lilou Ruel aus Frankreich und Sydney Olson aus der USA sorgten für ein Duell zwischen der neuen und der alteingesessenen Generation. Dabei lieferte Lilou ihren berühmt-berüchtigten Double Cork, einen Pimp Flip und einen Devil Drop ab. Doch überzeugte am Ende Sydney die Judges mit ihrem 540 Side Flip to Handspring, Inward und abschließend einem Pistol Back Full, womit sie sich die Gesamtwertung der Damen-Kategorie holte.

Lilou Ruel duellierte sich mit Sydney Olson um den Titel bei den Damen. © Little Shao/Red Bull Content Pool Sydney Olson setzte sich ein weiteres Mal durch. © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Travis Verkaik verdiente sich eine Position an der Spitze mit einer sehr sauberen Line, die mit einem Kong Gainer in eine enge Gasse begann und einem weiteren massiven Kong Gainer in der Mitte seines Runs garniert wurde. Am Ende legte er noch einen Turn Vault Cast Back hin.

Der Brite Travis Verkaik ist der neue Red Bull Art of Motion-König. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Einen der spannendsten Momente lieferte jedoch Bob Reese ab, als er einen Vortex Side Flip über einen Roof Gap, einen Cat Leap über das Publikum in der Gasse und einen Twist In Back Out hinlegte. Aber vor allem sein Swing Side mithilfe eines Sessels brachte ihm die lautesten Jubelschreie des Publikums ein.

Bob Reese bringt den berühmten Sessel zurück. © Little Shao

Am Ende waren es aber der britische Veteran Ed Scott und seine flüssige, aber dennoch anspruchsvolle Line, die herausstachen. Er begann seine Performance mit einem soliden Gainer, verschaffte uns einen saftigen Webster direkt in einen Tsukahara und beendete seinen Run mit einem Giant to Toe on Front.

05 Was passierte bei der Spot Challenge?

Die Spot Challenge brachte alle 16 Athleten an eine ideale Location, um ihre unterschiedlichen Skills ins Rampenlicht zu stellen, während sie einen 60 Sekunden langen Clip gemeinsam mit den acht besten Freerunning-Filmemachern drehten. Dabei sorgte vor allem Travis Verkaik aus Großbritannien für Aufmerksamkeit, der die verrückteste Ansammlung an atemberaubenden Moves ablieferte. Diese kulminierten in einem unglaublichen Kong Gainer über den zentralen Roof Gap, womit er sich den ersten Platz des Tages verdient sichern konnte.

Travis Verkaik beeindruckte während der Spot Challenge. © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

Der Newcomer Elis Torhall arbeitete ebenfalls eine herausragende Compilation an Moves heraus, die die Judges überzeugte und ihm den zweiten Platz in der Spot Challenge verschafften. Luci Romberg meinte über dessen Performance: "Sein Level an Präzision, die Breite seines Denkens und der Schwierigkeitsgrad seiner Moves - all das beeindruckte uns."

Elis Torhall sorgte unter den Judges für Aufmerksamkeit. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Die Amerikanerin Sydney Olson setzte sich unter den Damen auch hier mit ihrem energetischen Banger durch, den sie mit einem aufregenden Tsukahara abschloss.

Die Top-5 des Tages wurden durch Shea Rudolph und Bob Reese abgerundet, die respektiv Dritter und Vierter wurden. Der österreichische Newcomer Stefan Dillinger wurde Fünfter.

06 Was passierte bei der Exploration Challenge?

Am ersten Tag der Wettbewerbswoche suchten die Athleten die Insel ab, um die perfekten Locations zu finden und drei Clips zu drehen. Dabei kollaborierten sie mit anderen Athleten, während sie sich gegenseitig dabei filmten, wie sie die flüssigsten Lines und ihre größten Tricks zeigten.

Noa Diorgina in Action während der Exploration Challenge. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Shea Rudolph legte eine Line, die mit wahren Highlights auf den Stein-Treppen rund um den Windmühlen gelegen startete und endete. Am Ende duellierten sich aber die britischen "Besties" Travis und Ed auf den klassischen Dächern mit Blick auf das Meer um den ersten und den zweiten Platz.

Travis Verkaik springt über einen massiven Gap. © Little Shao Travis Verkaik zeigt auf massiven Jumps keine Furcht. © Little Shao Über den Abgrund... © Little Shao

Der Tag holte sich daneben seine Opfer; viele Athleten mussten frühzeitig pausieren, da sie sich Verletzungen zugezogen hatten. Der japanische Style-Master Ryuya Kawasaki etwa und der letztjährige Art of Motion-Champion Krystian Kowalewski mussten nach einer harten Landung den Tag aussitzen.

Ähnlich erging es Aiden Rudolph aus der USA, der sich via Online-Qualifier qualifiziert hatte und in der letzten Minute aufgrund einer Verletzung während der Vorbereitung ausfiel. Glücklicherweise war ein Ersatz schnell gefunden: Aidens Zwillingsbruder Shea sprang für ihn ein; er hatte in der Online-Qualifikation Platz zwei geholt.

Jeder der Teilnehmer ging mit seiner jeweils einzigartigen Herangehensweise an die Challenge heran und lieferte atemberaubende Videos ab, aber am Ende setzte sich Ed Scotts massive Flip-Präzision über einen Roof Gap durch. Am Ende des Tages reichten die Athleten ihre Videos ein, um sich dem People's Choice Award zu stellen.

1 Min Ed Scott Twice a Red Bull Art of Motion runner-up, Britain's Ed Scott always performs well on the big stage.

Lilou Ruel gehört zu den Fan-Favourites, das zeigte sie auch am ersten Tag, als sie ihren letzten Run mit einem Sprung aus ihrem Hotelzimmer in den Swimming Pool abschloss.

Lilou Ruel über dem Pool... © Little Shao Miranda Tibbling mit einem sauberen Twist. © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Archie Aroyan mit Style in der Luft. © Little Shao/Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso mit einem Kong Vault über den Dächern. © Little Shao/Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso und Ed Scott analysieren ihre Clips. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Clips von der Exploration Challenge sind live auf www.redbullartofmotion.com .

07 Die Teilnehmer von Red Bull Art of Motion 2022

Im Laufe von zwei anstrengenden Wettbewerbstagen sahen wir die Athleten, wie sie Grenzen neu definierten. Manche davon mussten am Ende aber klein beigeben, darunter Ryuya Kuwasaki, Krystian Kowalewski und Dominic Di Tommaso , da sie sich Gelenksverletzungen zugezogen hatten. Das sind die Teilnehmer der Live Challenge:

Heat One

Shea Rudolph

Miranda Tibbling

Ella Bucio

Bob Reese

Heat Two

Elis Torhall

Noa Diorgina

Dimitris 'DK' Kyrsanidis

Heat Three

Evgeny 'Archie' Aroyan

Stefan Dollinger

Lilou Ruel

Heat Four

Sydney Olsen

Ed Scott

Travis Verkiak