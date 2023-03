Red Bull Bankx: Alles, was du zur Premiere des Ski-Events wissen musst

01 Was ist Red Bull Bankx?

Du wolltest schon immer mal einen präparierten Ski-Kurs ganz für dich allein haben, und ihn so oft fahren, wie du willst? Dann hast du bei Red Bull Bankx die Chance dazu! Denn Red Bull Bankx ist DAS Ski-Event für Jedermann. Alles, was du brauchst, um am 4. und 5. März bei der Premiere am Nebelhorn in Oberstdorf teilzunehmen, sind Skier, grundlegende Ski-Skills und massig Lust auf Action. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre.

Gestartet wird – frei nach dem Motto Fun first – an zwei Renntagen auf einem ebenso neuen, wie machbaren Skikurs mit mal steilen und oft überraschenden, immer aber spaßigen Sektionen, die jedes Skifahrerherz höher schlagen lassen.

02 Für wen ist Red Bull Bankx?

Als Expertin und Vorläuferin vor Ort am Start: die deutsche Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg ! Doch keine Sorge, das Event ist nicht nur für Rennfahrer, Profis oder Skilehrer. Im Gegenteil! Alle Hobbyskifahrer:innen, die Lust haben sich miteinander zu messen oder einfach mal auf einem präparierten Track zu fahren, sind bei Red Bull Bankx genau richtig: keine extremen Features, keine krassen Sprünge, nur massig Spaß und noch mehr gute Vibes erwarten dich!

Zudem bist du – anders als beim Skicross – immer alleine auf einem Track unterwegs und kannst den Kurs vor dem Start in einer Trainingsphase ausgibig auschecken. Fass dir also ein Herz und sei dabei, wenn Anfang März in den Allgäuer Alpen Geschichte geschrieben wird!

03 Der Weg ins Finale

Am 1. Tag, dem Qualifiktionstag, fährt jede Teilnehmer:in jeden der zwei Kurse einmal. Die Zeiten der zwei Läufe werden anschließend addiert, die Fahrer:innen mit den schnellsten Zeiten ziehen ins Finale ein.

Am 2. Tag, dem Finaltag, wird in Head-to-Head Heats im K.O.-Modus gefahren. Dabei meint Head-to-Head nicht, dass man gemeinsam auf einem Track gegeneinander fährt. Stattdessen fahren beide Fahrer:innen jeweils beide Tracks einmal. Im 2. Run startet der im 1. Run langsamere von beiden mit der Zeitverzögerung, die er im 1. Run auf den Schnelleren hinten lag.

In diesem Format wird am Finaltag so lange gefahren, bis nur noch zwei Fahrer:innen übrig sind. Frauen und Männer fahren in getrennten Kategorien, der Ablauf ist jeweils genau gleich.

04 Der Kurs von Red Bull Bankx im Detail

Red Bull Bankx begrüßt seine Starter:innen am Nebelhorn auf über 2.000 m Höhe. Das Gelände ist dort mal felsig und mal mit zahlreichen Stufen versehen, mal ist es flacher, dann wieder steiler. Kurzum: Ein bunter, abwechslungsreicher Mix. Am Zielhang geht es schließlich in einen Kessel hinein, mit einem kurzem Gegenanstieg und einer spannenden kleinen Steilkurve, bevor es in den Zielsprung geht.

Der Red Bull Bankx Track teilt sich nach dem Start und einem ersten Double Kicker in zwei separat verlaufende Kurse, einen blauen und einen roten Kurs. Beide sind ca. 750 Meter lang und münden am Ende in einen gemeinsamen Zielsprung. Abegesehen davon sind die zwei Kurse vollkommen unterschiedlich und garantieren so Spannung pur, bis zum Schluss. Das Durchschnittsgefälle beider Kurse beträgt rund 18%, der Höhenunterschied liegt bei 134 m.

Wichtig: Kurs-Führung unter Vorbehalt! Die genaue Kurs-Führung hängt von den Schneeverhältnissen an den Eventtagen ab.

05 Wann passiert was bei Red Bull Bankx?

So sieht dein Zeitplan für Red Bull Bankx aus. Änderungen unter Vorbehalt. Der finale Zeitplan wird voraussichtlich in der letzten Tagen vor dem Event noch einmal aktualisiert!

Wichtig: der Skipass für Samstag, den 04. März, also den Qualifikationstag von Red Bull Bankx ist im Event-Ticket integriert! Der Skipass für den Finaltag, also Sonntag, den 05. März, wird allen Finalisten gestellt.

06 So erlebst du Red Bull Bankx als Zuschauer

Du kannst nicht selbst bei Red Bull Bankx starten? Dann genieß die Atmosphäre und Action als Zuschauer vor Ort! Ein Großteil des Tracks sowie die spannende Zielkurve und der Zielsprung sind für Zuschauer aus dem Zielbereich perfekt einsehbar. Um als Zuschauer dabei zu sein, musst du lediglich mit der Nebelhornbahn bis zur Bergstation fahren – oder mit den Tourenski aufsteigen...

Du kannst nicht vor Ort sein? Auch dafür gibt es eine Lösung! Nach dem Rennen wird es alle Highlights von Red Bull Bankx in Form von Bildern und eines Recap Clips auf der Eventpage sowie unserer Website geben. Einen Livestream gibt es nicht.