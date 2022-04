Wie Red Bull Basement bewies, dass die Gen Z die Welt verändern wird

Nach Monaten der Arbeit mit der Hilfe von Mentoren stellten die Finalisten des Red Bull Basement -Programms für junge Innovatoren ihre Ideen den Judges vor.

Wie die meisten Teams im globalen Finale in Istanbul, entschieden sich Brinlee Kidd und Sylvia Lopez - die beide an der Arizona State University studieren - dafür, sich auf eine Kategorie zu fokussieren, die auch in den von den Vereinten Nationen festgelegten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt sind: Bildung.

Ein Programm, das das Lernen revolutioniert

Das Grundkonzept des Programmes dreht sich ganz und gar um die Funktion, automatisierte Notizen zu erstellen, mithilfe derer das Programm in Echtzeit Karteikarten, Quizzes und mehr generiert. Die Studenten von Jotted glauben fest daran, dass ihr Projekt die Art und Weise, wie die Menschen Wissen aufnehmen, revolutionieren wird.

Dennoch, als Kidd und Lopez ihrem Berater auf der Arizona State ihr Red Bull Basement-Programm vorstellten, hatten sie Sorge, dass dieser es an erfahrenere Studenten weitergeben wird. Tatsächlich schlug er aber vor, dass sie es selbst versuchen sollten und der Sieg des Teams beim globalen Finale zeigte, dass das ein guter Rat war.

Ein Umfeld der Inspiration und Weiterentwicklung

Während des Events besuchten sie drei Tage lang Workshops, Mentoring-Programme, Diskussionsplattformen und Keynote-Reden. Daneben kollaborierten die Teams aus Studenten, bauten sich ein Netzwerk auf und gaben ihren Präsentationen für den finalen Pitch ihrer Ideen den letzten Feinschliff. Zudem absolvierten sie sogar einen Parkour-Workshop mit der türkischen Athletin Hazal Nehir .

Manjula Lee, Gründerin/CEO von World Wide Generation und der G17Eco-Plattform, fungierte schon zum zweiten Mal als Red Bull Basement Judge und sie präsentierte gemeinsam mit Kollegen einen Workshop, der sich "Visioning the Future of Business" nennt: "Die Generation, die die Welt verändern wird, ist diese Millennial-Gen Z", sagt sie. "Ich liebe den Umstand, dass sie jetzt in einem Ökosystem an Experten und Menschen operieren können, die sie inspirieren."

Manjula Lee leitet einen Workshop beim globalen Finale © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Der Pitch von "Jotted" versetzte die Judges in Staunen, darunter Lee und Kudzi Chikumbu, der als Führungskraft einer Community von Innovatoren bei einer der größten Unterhaltungs-Video-Plattformen arbeitet. Auch Marcus Kennedy, der General Manager für das Gaming- und eSports-Segment bei Intel, Ceri McCall, Senior Vice President von Marketing Operations bei NTT Ltd., und Sam Jones, Gründer und CEO von Gener8, beurteilten die Einreichungen mit ihrer Expertise.

Andere Ideen rangierten von Gehsteig-Ziegeln, die Spazierwege beleuchten, bis hin zu Energie-Plattformen für Haushalte, die auf Solarenergie basieren, und einer neuen Noise-Canceling-Technologie für Kopfhörer.

"Natürlich bekommen die Gewinner Ressourcen und Ratschläge an die Hand, um ihre Ideen umzusetzen - das ist wirklich großartig", erklärt Jones. "Am Ende nehmen aber alle Teilnehmer an denselben Besprechungen teil und sie lernen die gleichen Dinge. Damit kommt es nicht darauf an, ob sie gewinnen oder nicht. Jetzt haben sie die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, um die Aspekte, die sie neu kennengelernt haben, umzusetzen, und sich schneller weiterzuentwickeln, schneller zu wachsen und bessere Produkte zu erschaffen."

Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen in die Zukunft

Für Kidd und Lopez besteht das nächste Ziel darin, in den nächsten fünf Monaten 10.000 User für ihr Produkt zu gewinnen. Es ist ein ambitioniertes Ziel, doch haben sie jetzt das notwendige Selbstvertrauen, um daran zu glauben.

Team Jotted von der Arizona State University © Tanner Yeager/Red Bull Content Pool

"Es ist tatsächlich so, jeder gewinnt, der hier her kommt. Die Leute, die wir getroffen haben, gehören zu den größten und erfolgreichsten im globalen Business. Es ist so aufregend und interessant", meinen die beiden. "Mit den Dingen, die wir hier gelernt haben - angefangen bei der Perspektive der Business-Seite bis hin zu den technischen Anforderungen - haben wir Selbstvertrauen gewonnen, das uns dabei hilft, die nächsten Schritte anzugehen. Wir schlagen ein neues Kapitel in einem unglaublichen Buch auf und wir freuen uns darauf, diese Reise zu bestreiten."

Hol dir selbst Inspiration und verfolge Red Bull Basement das ganze Jahr über unter redbullbasement.com .