„Lass dich durch nichts aufhalten!" So veränderst du die Welt!

beworben, um für Innovation und Veränderung rundum den Campus und darüber hinaus zu sorgen. Die meisten Ideen konzentrierten sich auf nachhaltige Lösungen. Mehr als 1.250 befassten sich mit Bildung, knapp 1.000 mit Barrierefreiheit und andere mit Themen von Smart Cities bis Energie. Für die beiden Studenten im Fach Produktdesign an der Brunel University in London, Paramveer Bhachu und Joanna Power, lag der Fokus auf sauberem Wasser.

Dieses Jahr gab es so viele Bewerbungen wie noch nie zuvor! Insgesamt über 3.800 Studententeams aus der ganzen Welt haben sich in diesem Jahr für

„In Großbritannien wird es in 25 Jahren kein Wasser mehr geben, und das ist beängstigend," meint Paramveer. Um diese drohende Katastrophe abzuwenden, entwickelte das Team „Lava Aqua X", eine Waschmaschine, die Wasser vom Duschboden sammelt, es filtert und zum Reinigen der Kleidung wiederverwendet. Die Aqua X spart aber nicht nur Zeit, Ressourcen und Geld - wenn jeder Student in Großbritannien die Maschine verwenden würde, könnte genug Trinkwasser für die gesamte Bevölkerung Schwedens eingespart werden.

Paramveer fügt hinzu: „Wir bekamen auch Hilfe beim Schutz unseres geistigen Eigentums, der Designrechte und Marken. Wenn wir das alles in einem Monat geschafft haben, wer weiß, was wir in einem ganzen Jahr erreichen können?"

