Kudzi Chikumbus Superkraft ist Authentizität - und deine auch schon bald!

Der in Simbabwe geborene Kudzi Chikumbu ist bei einer der weltweit größten Kurzvideo-Plattformen Director of Creator Community und leidenschaftlicher Verfechter von Vielfalt und Authentizität. Außerdem ist er Global Judge für Red Bull Basement, das Programm, in dem studentische Innovatoren aus der ganzen Welt an der Verwirklichung ihrer innovativsten, produktivsten und kreativsten Ideen mithilfe moderner Technologien arbeiten.

In dieser Podcast-Folge spricht Chikumbu aus persönlicher Erfahrung über die wichtigsten Faktoren, die zur Entwicklung guter Ideen beitragen. Seine wertvollen Ratschläge richten sich besonders an die Menschen, die vor einem bedeutenden Karrierewechsel stehen.

1. Authentisch und ehrlich zu sich selbst sein

Bereits seit der Grundschule hatte Chikumbu immer das Gefühl, dass er aus der Masse heraussticht. Dieses Gefühl begleitete ihn auch in der Zeit als afrikanischer Student an der prominenten Stanford University in Kalifornien und bei seinem ersten Job als Buchhalter.

"Du kannst dich fehl am Platz fühlen und trotzdem erfolgreich sein, sogar der Beste", meint Chikumbu. "Meine Superkraft ist, dass ich ich bin und nicht wie alle anderen, also nehme ich das an und lebe es voll aus. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf seine Authentizität besinnt. Auch wenn es heute ein Modewort ist, fühlt es sich wie eine Superkraft an, die dir niemand nehmen kann."

2. Eine Vision haben und daran glauben

"Niemand kennt deine Träume oder weiß, wie gut du wirklich bist -- das weißt nur du selbst. Versuch dir klarzumachen, was du willst und hab keine Angst davor, das auch zu artikulieren. Ich glaube, es ist einfacher, etwas zu tun, das sich zu 100 Prozent nach einem selbst anfühlt und das man liebt."

Im Podcast, den du dir darunter in voller Länge anhören kannst, spricht Chikumbu auch über einen frühen Mitarbeiter, der ihm dabei geholfen hat, seine Vision zu fokussieren, sowie über andere Einflüsse.

3. Starten statt warten

Chikumbu war bereits hingebungsvoller und unermüdlicher Creator, lange bevor sein Talent entdeckt wurde. Während er tagsüber noch als Buchhalter tätig war, arbeitete er nachts und an den Wochenenden an mehreren Blogs, Youtube-Channels und anderen Social Media-Kanälen.

"Ich habe mir die nötigen Fähigkeiten angeeignet und damit auch meine eigene Marke geschaffen, an der die Leute erkennen konnten, dass es mir absolut ernst ist mit der Sache", meint er. "Deshalb ist es so wichtig, eine Vision zu haben, daran festzuhalten und Schritt für Schritt diese Ziele aktiv umzusetzen. Am Anfang ist es vielleicht nicht gleich großartig und perfekt, aber man wird immer besser und besser und irgendwann wird es zu einem Teil dessen, was man ist."

Was Kudzu Chikumbu noch so zu sagen hat, kannst du hier in seiner Podcast-Folge hören. Die Red Bull Basement Sessions findest du außerdem auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.