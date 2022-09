Warum du Stefanos Tsitsipas' Red Bull Bassline nicht verpassen solltest

Stefanos Tsitsipas liebt Tennis, doch ist der griechische ATP World Tour Finals-Sieger und French Open-Finalist auch ein Visionär, der fest daran glaubt, dass sein Sport zu einem wahren Spektakel werden kann. Genau das ist die Ambition, die hinter Red Bull Bassline steckt, seinem einzigartigen Tennis-Turnier, das am 21. Oktober zum zweiten Mal in Wien ausgetragen wird.

Worum es da geht, fragst du dich? Ganz einfach. Red Bull Bassline ist ein Knock-Out-Turnier, das im "Best-of-three"-Tie-Break-Format gespielt wird. Einige der besten Tennisspieler der Welt treffen bei Red Bull Bassline auf ein einzigartiges Fan-Engagement gepaart mit mitreißender Musik, weshalb Tsitsipas passend von einem "frischen Wind für den Tennissport" spricht.

Beim Event im letzten Jahr holte sich die Teenager-Sensation Carlos Alcaraz den Sieg; jener Alcaraz, der erst kürzlich die US Open für sich entschieden hat. Damit war schon das Debüt ein echter Hit und alles sieht ganz danach aus, dass Red Bull Bassline in diesem Jahr noch größer und besser wird.

Sieh dir Red Bull Bassline 2022 am Freitag, dem 21. Oktober, an 17:45 Uhr live auf Red Bull TV an.

01 Das ist Vollgas-Tennis!

"Natürlich glaube ich nicht, dass am Tenissport irgendetwas falsch ist", stellt Tsitsipas klar. Doch hat er eben auch gesehen, wie sich andere Sportarten mithilfe von kürzeren Wettbewerben einen modernen Push verpassten, was ihn wiederum dazu brachte, das Red Bull Bassline-Format zu erträumen.

Hier bekommst du es also definitiv nicht mit einem traditionellen, zweiwöchigen Tennis-Turnier zu tun! Red Bull Bassline ist ein explosives, "Best-of-three"-Tie-Break-Format, bei dem jedes Match nur 10 bis 25 Minuten dauert. Insgesamt erwarten dich ganze sieben davon - vier Viertel- und zwei Semifinalis sowie ein großes Finale - inklusive intensiver Battles, in denen jeder Punkt zählt. Eben so, wie es Tsitsipas vorab geplant hat.

Aufwärm-Bike? Das zeigt, wie explosiv Bassline ist. © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

"In der heutigen Welt ist alles in Bewegung. Es gibt eine Menge Ablenkungen und alles bewegt sich schneller. Die Idee für Bassline entstammt ebendiesem Gedanken, womit das Tennis noch aufregender wird. Jeder Punkt verlangt nach mehr Energie und Intensität", erklärt Tsitsipas. "Alle Teilnehmer müssen 100 Prozent geben und ihr bestes Spiel zeigen. Dennoch wollen wir, dass jeder Beteiligte Spaß daran hat, da draußen zu stehen und seine Top-Performance abzurufen."

02 Der Schiedsrichter hat Pause

Man kann die Welt der Tennis-Turnier nicht über den Haufen werfen, wenn der Schiedsrichter auf seinem hohen Sessel sitzt und jeden Schuss dreimal analysiert. Damit ist Red Bull Bassline das erste professionelle Match, bei dem die Judges Pause haben.

Am Ende zählt das Urteil des Linienassistenten; alles weitere wird zwischen den Spielern selbst ausgetragen, womit das Ganze zu einer interessanten Angelegenheit wird! Tsitsipas hat nichts dagegen, wenn ein Spieler seinen Emotionen Ausdruck verleiht: "Im Grunde haben wir es hier mit ungefiltertem Tennis zu tun. Jeder kann wütend werden und auf dem Platz zeigen, wer er ist."

Angefangen bei den Spielern bis hin zu den Fans: Es soll laut werden! © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool Ich möchte mehr Show auf den Platz bringen und die Fans stärker einbinden. Stefanos Tsitsipas

03 Es soll laut werden!

"Leise bitte" - nein, genau das brauchen wir nicht. Diese Aufforderungen von Schiedsrichtern, die bei regulären Turnieren üblich ist, hat bei Red Bull Bassline keinen Platz. Ganz im Gegenteil, das Spiel wird von einem pumpenden Soundtrack begleitet - und das sogar dann, wenn die Teilnehmer um Punkte kämpfen.

All das ist Teil von Tsitsipas' Überzeugung, dass die Fans Teil der Show sein sollen: "Ich möchte mehr Show auf den Platz bringen - mit der Musik, die abgespielt wird, und den Fans, die stärker in das Spiel eingebunden werden sollen, als sie es sowieso schon sind. Genau haucht dem Sport ein neues Leben ein."

Welche Art von Musik hier gefragt ist? "Naja, es sind hier keine Grenzen gesetzt...was auch immer gerade im Trend ist, was die Leute in einen Hype-Zustand versetzt und gute Vibes verschafft. Bei Heavy Metal bin ich mir nicht ganz sicher, aber definitiv Musik, die dem Ganzen die notwendige Energie gibt und Atmosphäre generiert, die das Tennisspiel auf einen neuen Level bringt. Ideal wäre, wenn die Fans sich voll und ganz im Spiel verlieren und Teil davon werden", meint Tsitsipas weiter.

04 Erlebe die Stars der Zukunft...schon jetzt!

Ja, das ist der US Open-Champion Carlos Alcaraz, der den Titel gewonnen hat © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Tsitsipas gibt freigiebig zu, dass Red Bull Bassline vor allem auf ein junges Publikum abzielt: "Diese neue Dynamik verschafft generell eine neue Perspektive auf den Sport. Damit sind vor allem eine jüngere Generation an Fans angesprochen und Tennisspieler, die 26 oder jünger sind."

Passend dazu hat sich Tsitsipas darum bemüht, vor allem junge Talente der Zukunft bei Red Bull Bassline antreten zu lassen. Zumindest die Hälfte der Spieler des Events war unter 24 Jahre alt. Darunter waren etwa auch der letztjährige spanische Champion Carlos Alcaraz und das amerikanische Supertalent Reilly Opelka zu finden.

Die Highlights des letzten Jahres holst du dir hier:

5 Min Die besten Momente eines großartigen Tennisabends Erlebe die Highlights von Red Bull Baseline 2021, als Stefanos Tsitsipas und sieben andere Top-Tennisspieler in Wien gegeneinander antraten.

Alcaraz, der sich im letzten Oktober mit nur 18 Jahren den Sieg in Wien sicherte, hat seitdem sensationell die US Open 2022 gewonnen, womit die Chancen gut stehen, dass du, wenn du dich am 21. Oktober auf Red Bull TV reinklickst, einen zukünftigen Major-Player im Tennissport zu sehen bekommst.

Halte dich auf der Event-Page von Red Bull Bassline auf dem Laufenden, um dir alle Infos über die Teilnehmerliste dieses Jahres zu sichern.

05 Das Herz des Tennisspiels

Tsitsipas möchte mit seinem Event vor allem eines erreichen: "Die Athleten so zu zeigen, wie sie sind!" Als Teil der Ambition von Red Bull Bassline kommt damit eine neue Technologie zum Einsatz, mit der Fans mit ihren Helden connecten können wie niemals zuvor. Die Rede ist von einer neuen, erweiterten Erfahrung via Red Bull TV.

Wenn du etwa ein Gefühl dafür bekommen möchtest, wie es um den Stresslevel eines Spielers steht, findest du dort die Ergebnisse eines Herzfrequenzmessers, den dieser trägt. Vorort werden diese auch auf die LED-Wände projiziert.

Wer wird 2022 siegreich sein? Bald wissen wir mehr... © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

06 Einzigartige Location, einzigartiges Event

Es würde sich nicht richtig anfühlen, wenn dieses neue Konzept an einem traditionellen Tennisplatz umgesetzt wird. Da verwundert es nicht, dass Red Bull Bassline inmitten der geschäftigen Straßen von Wien auf einem extra positionierten Hartplatz ausgetragen wird, um Fans wie Spielern einen atemlosen Abend zu verschaffen.

Tsitsipas hat hart gearbeitet, um sicher zu gehen, dass die Fans im Spiel so involviert sind wie die Spieler selbst: "Es ist ein neues Format, ein schnelleres Format, was für viel mehr Aufregung sorgt. Die Energie wird intensiv sein und es gibt Musik, was dem Tennissport einen willkommenen frischen Wind verpasst. Es ist Tennis in einer revolutionierten Form, würde ich sagen, die weitere Dimensionen mit einbezieht."

Erlebe Red Bull Bassline 2022 am Freitag, dem 21. Oktober, ab 17:45 Uhr live aus Wien auf Red Bull TV!